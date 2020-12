Koller: Sudí mají videoberličku. Guľa? Ultimáta mi vadí, problém neřeší

Začněme u Plzně, která po šňůře šedivých výsledků smetla Teplice 7:0. Je Viktoria zpátky?

„Bylo jen otázkou času, kdy prolomí černou sérii. V poslední době se jí nedařilo střílet góly a udržet nulu, ale proti Teplicím se povedlo oboje. Sedm gólů je na současnou Plzeň možná až nezvykle moc, ale kdy jindy se měla chytnout, když ne teď? Teplice se teprve dávají dohromady po nedávné změně trenéra.“

Jak moc pomohl hattrick záložníka Aleše Čermáka?

„Je to hráč, který jede ve vlnách: jednou je zralý na reprezentaci a pak o něm měsíc nevíte. Potřeboval by ustálit nadstandardní výkony, což se týká v podstatě všech plzeňských hráčů. Až se srovnají po psychické stránce, bude líp.“

A ještě jeden pikantní detail: Plzeň teprve podruhé v sezoně udržela nulu. Co vy na to?

„Taky proto je v lize až pátá. Pevná defenziva je základ, od ní se odvíjí zbytek výkonu. Ještě bych zmínil brankáře Hrušku, jenž často neodváděl nadstandardní práci, nepřidal týmu žádnou nadstavbu. Pak těžko můžete udržet nulu.“

Dokázal trenér Adrian Guľa, že má Plzni pořád co dát?

„Jasně. Plzeňský kádr má nespornou kvalitu a nyní jde o to, aby trenér srovnal hráče po psychické stránce. Právě tam Plzeňáci mají největší rezervy. Vysoké vítězství nad Teplicemi je může nastartovat, aby se znovu vrátili do hry o poháry. Pokud zvládnou poslední dvě letošní kola a využijí krátkou zimní pauzu, může se vrátit stará dobrá Plzeň.“

SESTŘIH: Plzeň - Teplice 7:0. Guľa odpověděl na ultimátum demolicí, Čermák má hattrick

Rada je přísný i spravedlivý

Mimochodem, zachoval byste se po víkendovém krachu v Jablonci (porážka 2:3 navzdory dvougólovému vedení po první půli) stejně jako vedení Plzně? Guľu sice ponechalo ve funkci, ale dalo mu ultimátum: výhra nad Teplicemi, nebo vyhazov.

„Ultimáta mi vadí. Jsem pro jednoznačnější řešení: buď trenéra rovnou odvolat, nebo mu dát důvěru na delší dobu. Dostane snad další ultimátum,