SESTŘIH: Baník – Olomouc 1:1. Série Slezanů končí, Sigma má pátou remízu

„Dneska to byl úplně jiný výkon, než jsme podávali předtím. Zasloužili jsme si větší bodový zisk, než dnes máme. Hráčům nic nevyčítám,“ řekl na tiskové konferenci olomoucký trenér Radoslav Látal.

Olomouc odstartovala velmi aktivně, ale její první šance přišla až v době, kdy se zdálo, že otěže hry převezmou domácí. Hosté prošli v 18. minutě středem ostravské obrany, ale Falta napoprvé trefil Laštůvku a domácí brankář i jeho opakovaný pokus bravurně vyrazil nohou.

„Chtěli jsme soupeře napadat vysoko, rozhodli jsme se pro vysoký presink. Už v prvním poločase jsme si vytvořili hodně šancí a mohli jsme vést. Bohužel jsme šance neproměnili,“ konstatoval Látal.

Na druhé straně zahrozil také Baník. De Azevedo se po centru opřel do balonu z voleje, jenže zamířil do Mandousovy náruče. Poté Kaloč v 32. minutě sklepl balon do běhu Šašinkovi, který proskočil mezi stopery a ocitl se sám před brankou, kterou ale minul.

SESTŘIH: Baník - Olomouc 1:1. Sigma popáté v řadě ztratila vedení a zase remizovala Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Na konci první půle vychytal Laštůvka tři gólové šance. Nejprve ho nedokázal překonat osamocený Vepřek a poté ani dorážející Yunis. V nastavení pak zneškodnil i jasnou Chytilovu příležitost z malého vápna. „Za bod můžeme vděčit Honzovi Laštůvkovi, který v první půli chytil čtyři nebo pět šancí,“ uvedl ostravský kouč Luboš Kozel.

Domácí kouč Kozel na množství olomouckých šancí reagoval v poločase dvojím střídáním. Zpočátku se zdálo, že přinesou požadovaný efekt. Hra se srovnala, ale pak se domácí Jánoš pustil s míčem riskantně před domácí vápno, přišel o něj a i když Laštůvka ještě dvě následné Vepřekovy střely kryl, na Yunisovu dorážku už nestačil.

Sigma byla po gólu opticky lepší, v 74. minutě všal Holzer obešel ve vápně Gonzáleze, který do něj strčil rukama. Sudí Hrubeš i po poradě s videorozhodčím Denevem nařídil penaltu, z níž dal De Azevedo pátý gól v ligové sezoně. „Je mi to k smíchu, musím se tomu smát. Někdo si na hřišti dělá, co chce,“ prohlásil Látal. V nastavení mohl dát Sigmě krutou ránu Zajíc, ale jeho gól na 2:1 kvůli ofsajdu neplatil.

Ostrava, která vyhrála minulá čtyři kola, neprohrála s Olomoucí doma v lize pošesté za sebou, počtvrté v řadě s ní však remizovala. Baník se posunul na šesté místo a navíc má k dobru dva odložené domácí duely. Hanáci zůstali čtvrtí.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 74. de Azevedo Hosté: 64. Yunis Sestavy Domácí: Laštůvka (C) – Fillo, Svozil (46. J. Pokorný), Stronati, Fleišman – Jánoš, Kaloč (76. Kuzmanović) – de Azevedo (90. D. Buchta), Daniel Tetour, Potočný (46. Holzer) – O. Šašinka (62. Zajíc). Hosté: Mandous – Sladký, R. Hubník (C), Poulolo, Vepřek – Breite – P. González (90. Hála), Houska, Chytil (90+2. Zifčák), Falta – Yunis (85. Nešpor). Náhradníci Domácí: Budinský, Holzer, Buchta, Jirásek, Kuzmanović, Zajíc, Pokorný Hosté: Trefil, Greššák, Beneš, Látal, Hála, Zifčák, Nešpor Karty Hosté: Houska Rozhodčí Hrubeš – Poživil, Ratajová Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice

Nejzajímavější momenty zápasu:

Baník - Olomouc: Zajícův gól neplatil, ofsajd! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Baník - Olomouc: Vepřekovu ránu srazil obětavě Fillo

Baník - Olomouc: de Azevedo penaltu proměnil umístěnou střelou k tyči, 1:1

Baník - Olomouc: González rozhodil ve vápně Holzera, penaltu stvrdil VAR!

Baník - Olomouc: Stronatiho umístěna hlavička k tyči protáhla Mandouse

Baník - Olomouc: Famózní Laštůvka! Domácí gólman lapil i mega šanci Chytila Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Baník - Olomouc: Šašinka byl sám před Mandousem, v tutovce obstřelil gólmana i bránu

Baník - Olomouc: Laštůvka se vyznamenal proti Vepřekovi, pokryl i hlavičku Yunise

Baník - Olomouc: Po centru Filla mířil de Azevedo do Mandouse

Baník - Olomouc: Falta nastřelil Laštůvku, dorážku domácí gólman vytěsnil na břevno Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Baník - Olomouc: Breite odzbrojil Filla odpálením balonu do boční sítě vlastní brány