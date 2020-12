Tři plzeňské scénáře: Guľu může udržet vize. Dojde na drahé jméno?

Domácí porážkou 0:1 se Slavií zakončila Plzeň ostudný podzim, nejhorší za posledních čtrnáct let. Pod šokujícím debaklem je podepsaný Adrian Guľa. „Nesu za to zodpovědnost,“ pokorně praví. Expert ze Slovenska měl přebudovat Viktorii na moderní fotbalovou fabriku generující úspěchy. To se zatím nedaří. Dostane trenér další šanci pokračovat v práci ve vysoce ambiciózním klubu, nebo se šance chopí jiní? Deník Sport se zamýšlí nad možnými scénáři, které najdete v placené sekci iSport Premium. Rozhodnuto bude v příštích dnech, vedle možného angažování Petra Rady může být ve hře i jedno zajímavé jméno.

Adrian GUĽA ( 45) )

Aktuální angažmá: FC Viktoria Plzeň

Délka smlouvy: do konce sezony 2021/22

Předchozí štace: Trenčín (2009– 13), Žilina (2013–18), reprezentace Slovenska U21 (2018–19), Plzeň (prosinec 2019–??)

Největší úspěchy: mistr Slovenska (Žilina, 2017), vicemistr Slovenska (Žilina, 2015), 3. místo Slovensko (Trenčín, 2013), vítěz Slovenského poháru (Žilina, 2014)

Momentální situace:

Viktorii přivedl Adrian Guľa na devátou pozici po podzimní části, což je nejhorší umístění klubu v první fázi soutěže od roku 2006. Mužstvo nenavázalo na skvělou jarní část předchozího ročníku, ve všech parametrech hry se výrazně propadlo. Po koronavirové pauze vyhrálo jen dva zápasy z osmi, pět jich ztratilo. Už týdny se spekuluje o Guľově vyhazovu.

„Naše pozice je samozřejmě velmi špatná. Neodpovídá klubovým ambicím ani kvalitě kádru. Za to nesu zodpovědnost. Budeme o tom intenzivně diskutovat. S vedením jsem ale ještě na toto téma nemluvil,“ pravil kouč den před Štědrým dnem po porážce 0:1 se Slavií.

Byť to celý příběh a výsledný verdikt nijak neovlivňuje, slovenský trenér našel zastání v Jindřichu Trpišovském. „Nechci se motat do plzeňských věcí, ale za sebe můžu říct, že Adrian je skvělý a pracovitý člověk se skvělým přístupem k fotbalu. Je to top člověk a top odborník. Je do toho strašně zapálený, sledoval jsem jeho práci v Žilině. Všeobecně bych byl rád, kdyby v Česku byla větší trpělivost s trenéry,“ povzdechl si.

Podle informací Sportu v Plzni ještě k zásadnímu rozuzlení v „případu Guľa“ nedošlo, nicméně z různých zdrojů prosakují informace, že pětačtyřicetiletý trenér by měl bídný podzim ustát a mužstvo vést i na jaře. Důvody? Vize, finance, jednomyslné zastání kabiny.

Bude trenérem Plzně 17. ledna – odhad Sportu: 70 %