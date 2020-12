Pelta o řádění kouče Rady. V tom pekle nechci být, usmívá se boss Jablonce

Druhé místo Jablonce po podzimu? Také pro jeho majitele Miroslava Peltu překvapení. Příjemné, rozhodně nečekané. Zvlášť po další letní obměně kádru a při finančních těžkostech klubu. V rozhovoru pro isport.cz potvrzuje návrat záložníka Tomáše Ladry z hostování do Mladé Boleslavi i svůj vztah s trenérem Petrem Radou. Proč při jeho emotivních výstupech couvá z kabiny?

Zůstane na jaře v Jablonci kouč Petr Rada?

Plzeň ho má údajně vyhlédnutého v případě odvolání Adriána Guĺy… „Nemám informace, že by měl trenér nabídku z jakéhokoliv jiného klubu. Kdyby odešel, byla by to pro nás komplikace.“

I když s ním někdy bojujete?

„Trenér je svérázný, agresivní. Právě jeho agresivita chyběla třeba v poločase utkání s Brnem, když byl v karanténě. Pokud to hoří, ani v kabině nechci být.“