Novotný o průzkumu: MMA na 78. místě? Soudruzi udělali chybu

MMA je fenoménem, který stále nabírá na obrátkách. Ne však podle průzkumu, který publikovala Národní sportovní agentura. Podle Ondřeje Novotného, promotéra organizace Oktagon, ale nejde jen o pozici smíšených bojových umění, výsledky ankety jsou omyl od začátku do konce. „Když mi kdekoliv na světě vyleze na prvním místě něco jiného než fotbal, možná kromě Grónska, tak jsem něco udělal špatně,“ komentuje s pobavením šéf jednoho z hlavních sportovních kolosů v Česku.

Co na výsledky průzkumu, který zadala Národní sportovní asociace, říkáte s ohledem na umístění MMA?

„Chápu, že není jednoduché udělat takovou věc dobře. Zadání je vždy složitá věc, ale na druhou stranu, když mi vyleze hovadina, bylo by chlapský říct, že jsem to udělal špatně a ne to zveřejňovat. Natož za tím stát. Metodika toho průzkumu je evidentně špatně. A ne jen kvůli MMA, ale celkovému výsledku. Když mi kdekoliv na světě vyleze na prvním místě něco jiného než fotbal, možná kromě Grónska, tak jsem něco udělal špatně. V tu chvíli to mám zastavit a říct, pozor, tady nám to nesedí. Tady nám to nekoreluje. (usmívá se) A to se bohužel včas nestalo.“

A co říkáte na to, jak moc se lidé podivují právě nad umístěním smíšených bojových umění?

„Jo, myslím, že je celkem legrace, že šéf fotbalu pan Malík nejvíc řeší, že je divná 78. příčka. To je samozřejmě do jisté míry fajn, ale myslím, že rozhořčení fotbalistů je zcela oprávněný. A že stejně rychle, jak tento průzkum vyletěl, stejně rychle bude sprovozen ze světa. Kdyby podle tohohle chtěl někdo rozdělovat dotace, nebo to brát jako nějaké pomocné měřítko a dával tomu jakoukoliv validitu, tak je to absolutně věc, kterou nelze ustát. Chápu, že toho má Milan Hnilička teď hodně a já si ho ohromně vážím za to, jakým způsobem pracoval v roce 2020, ale tady prostě udělali soudruzi chybu a je třeba ji přiznat.“

Ač je tedy MMA podle průzkumu tak nepopulární, rozhodli jste se dělat turnaj Oktagonu každý měsíc, je to tak?

(usmívá se) „Ano, zjistili jsme po půl roce, že to tempo je vlastně diváky kvitované, berou ho za atraktivní. A vzhledem k tomu, že máme v současnosti dost možná přes sto bojovníků, jsme schopni to držet kvalitativně na stále se zlepšující úrovni. Proto jsme si řekli, proč ne? Dokud budeme schopni to dělat na úrovni, na kterou jsou všichni zvyklí, má to smysl.“

Budete to chtít ve stejném tempu udržet i v okamžiku, kdy budou na akce opět chodit diváci? Přece jen je to pak organizačně náročnější.

„Myslíme i na období, kdy diváci budou moct být u toho. A přehodnotíme v tu chvíli i strategii samozřejmě. Vždy jsme se soustředili jenom na velké haly. Vyprodat velikou arénu ale nějakou dobu trvá, musíte to dlouho promovat a chystat. Když jsme ale byli nuceni se zastavit a celý byznys přehodnotit, zjistili jsme, že pro nás a diváky by teď mohlo být zajímavější, kdybychom dokázali do těch hezkých menších hal přinést veliký turnaj. Tak jak jsme si to vyzkoušeli na Oktagonu Prime 3, který jsme uspořádali na Slovensku v Šamoríně. To byl krásný turnaj pro necelé čtyři tisíce lidí, kteří byli nadšení. Věříme, že tři čtyři tisíce lidí na nás přijde snad kamkoliv a poměrně rychle bez nějakého velkého rozhodování. Když uděláme dobré plánování, mohli bychom zajet i do krajských měst, jako jsou například České Budějovice a podobně. Těch několik tisíc budeme bavit na místě, zbytek si to může koupit přes placený stream a může to být každý měsíc, nebo měsíc a půl.“

U velikých galavečerů ale bezpochyby taky zůstanete.

„Určitě. Jednou za rok bude pražská O2 arena, pražská Štvanice, Ostrava a slovenská aréna Ondreje Nepely. Takže se bude jednat o čtyři velké arény, které budou ještě výjimečnější a o to větší svátek.“

Lze vlastně říci, že jste v krizovém roce 2020 našli novou příležitost. Jak tedy tohle zátěžové období hodnotíte?

„Říkal jsem lidem v našem týmu, že se můžou cítit jako vítězové krize. V podstatě předvedli to, co nikdo nečekal a dokázali to posunout na úroveň, o které jsme si vůbec nemysleli, že bude možná. V březnu měli všichni sklopené hlavy, ale po osmi měsících jsou všichni vítězové. Cítím to tak, že jsme se dokázali zastavit, náš byznys přehodnotit a najít nejen cestu z nejhoršího, ale možná najít cestu k tomu nejlepšímu.“

Analýza atraktivity sportů z hlediska jejich sledování jako divák 1. Lední hokej 7,47 (průměrná známka)

2. Lyžování 6,85

3. Atletika 6,55

4. Tenis 6,40

5. Biatlon 6,28

6. Krasobruslení 6,25

7. Automobilový a motocyklový sport 6,05

8. Fotbal 5,96

9. Cyklistika 5,65

10. Rychlobruslení a short track 5,55

11. Taneční sport 5,48

12. Sportovní gymnastika 5,47

13. Volejbal 5,47

14. Moderní gymnastika 5,38

15. Basketbal 5,35

Analýza atraktivity sportů z hlediska jejich aktivního provozování 1. Bowling a kuželky 5,72

2. Tenis 5,23

3. Cyklistika 5,19

4. Lyžování 5,16

5. Stolní tenis 5,15

6. Plavání 4,98

7. Volejbal 4,83

8. Badminton 4,81

9. Šipky 4,75

10. Atletika 4,71

11. Automobilový a motocyklový sport 4,68

12. Sportovní střelba 4,65

13. Minigolf 4,53

14. Lední hokej 4,43

15. Vodáctví 4,39

Pozn. Respondenti sporty hodnotili na škále od 1 (nejméně atraktivní) do 10 (nejvíce atraktivní).