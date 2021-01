Mosquera po trefě dělal klokana. Taková gesta mě neberou, řekl Pulkrab

Souboj dvou bojovných celků začal pod Ještědem pěkně zostra. Už během úvodních pěti minut se na obou stranách odehrály dvě gólové šance. Nejprve se osmnáctiletý talent „klokanů“ Vojtěch Novák suverénně postavil ke standardce, přičemž jeho točená střela mířila jen kousek nad spojnici liberecké branky. A jen o několik okamžiků později už se mohl poprvé blýsknout právě Mosquera krásnou asistencí. Jeho perfektní balon do vápna zapadl až k Jakubu Peškovi, jenž však z první zakončoval jen těsně vedle branky.

Ale pak přišla Mosquerova velká chvíle. Gólman „klokanů“ Patrik Le Giang nejprve nedokázal vyrazit balon v souboji s útočníkem Imadem Rondičem. Míč rukavicí tečoval jen za sebe, kde už číhal právě kolumbijský křídelník, před nímž se otevřela takřka prázdná branka. Za brankáře se ještě snažil zaskočit kapitán Martin Dostál, nicméně míč mu proletěl jen mezi nohama.

Oslavou pak Mosquera vzbudil emoce. Nejprve standardně poklekl a pokřižoval se a vztáhl prsty k nebi, čímž po každé své brance vzdává hold svému zesnulému otci. Posléze začal napodobovat hopsání klokana, načež si rukou zakryl znak Slovanu. Nejspíš se snažil o projevení úcty vůči někdejšímu celku, jenž jej už v roce 2014 přivedl do české ligy.

Liberec - Bohemians: Mosquera zavařil bývalému týmu, 1:0! Fauloval Rondič Le Gianga?

A pravděpodobně se tak alespoň částečně pokusil napravit pošramocené vztahy s Bohemians, již v létě uplynulého roku opustil po krátké SMS adresované vedení klubu jen pár desítek minut před startem přípravného utkání.

Mosquerova oslava však mohla vyznít i jinak. Zrovna dvakrát neoslnila například střelce vyrovnávací branky „klokanů“ Matěje Pulkraba.

„Spíš jsem to vnímal jako výsměch, ale moc jsem se nekoukal. Taková gesta mě moc neberou, jestli šlo o omluvu, tak oukej,“ přemítal třiadvacetiletý útočník. „Nevím, co v sobě má a jak to cítí on… Musíme to brát z profi hlediska, neopustil rodinu, odešel jako volný hráč do Liberce,“ uzavřel Pulkrab.

Těžko odhadovat, zda bylo Mosquerovo gesto hráči či činovníky spjaté s Bohemians, vůbec pochopeno.

A do jaké míry zpřetrhané vztahy napravilo.

„Pokud by takový podraz udělali s manažerem v Kolumbii, tak by se po nich střílelo!“ vykřikoval totiž ještě v srpnu minulého roku sportovní ředitel „klokanů“ Miroslav Držmíšek.