Hniličku neodvolám, řekl Babiš. Sparta a Slavia se ohradily proti FAČR

Na Hniličkovu stranu se už včera postavili všichni vrcholní představitelé českého sportu. Pod prohlášení zprostředkované Českou unií sportu se podepsali nejen její předseda Miroslav Jansta, ale také šéfové velkých sportovních svazů a legendy jako Jaromír Jágr nebo Barbora Špotáková. Hnilička během včerejška rezignoval na post poslance.

To nejdůležitější prohlášení přišlo od premiéra Andreje Babiše, který se Hniličky zastal. „Udělal chybu, které velmi lituje. Omluvil se. Rezignoval na post poslance. Máme ale osm měsíců do voleb, tak si nemyslím, že by bylo správné ho odvolávat,“ řekl Deníku.

Také Jansta vysvětlil, proč nevolá po Hniličkově rezignaci. „Jakákoliv nestabilita instituce včetně změny vedení zbrzdí její chod, přeruší procesy, nejen dotační, změní priority, znejistí zaměstnance. Ano, mohla by ohrozit dotace do sportu, což je pro nás klíčové. Nemůžeme si dovolit situaci destabilizovat. Přitom historicky poprvé za deset let jsou připraveny peníze do klubů a svazů nejpozději v březnu,“ uvedl pro ČTK.

Hniličkův odchod z funkce šéfa NSA by si podle bleskového průzkumu agentury SANEP přály téměř dvě třetiny respondentů. Na otázku, zda by měl odejít odpovědělo 72,3 % ano, nebo spíše ano, 19,4 % ne, nebo spíše ne a 8,3 % na to nemá názor.

Všichni odsoudili účast bývalého hokejového brankáře na večírku v Teplicích, kam dorazil také další bývalý hokejista Jiří Šlégr, zároveň však ocenili jeho práci v Národní sportovní agentuře, kde by podle nich měli pokračovat. Prohlášení podepsal i šéf FAČR Martin Malík.

A právě to se Spartě se Slavií nelíbí.

„SK Slavia Praha a AC Sparta Praha se distancují od účasti předsedy FAČR na Společném prohlášení představitelů českého sportovního prostředí k situaci kolem předsedy NSA Milana Hniličky a odmítají, že by toto stanovisko vyjadřovalo názor fotbalového hnutí na celou kauzu,“ píší kluby v prohlášení, které společně vydaly během úterý.

„Považujeme za nevhodné tímto aktivním způsobem zlehčovat jednání Hniličky v situaci, kdy významná část členů FAČR stejně jako ostatních sportovních svazů nemůže z důvodu dodržování hygienických a protiepidemiologických opatření provozovat sportovní činnost vůbec, profesionální sport pak s významnými omezeními, za vysokých dodatečných nákladů a bez přítomnosti fanoušků,“ vzkazují ještě pražská „S“.

Už tento měsíc společně dva významné kluby vystoupily také proti tomu, aby výsledky zpochybňovaného výzkumu míry popularity sportu zpracované Národní sportovní agenturou, ovlivňovaly rozdělování dotačních peněz.

Odsuzující reakce na Hniličkovo chování přišla také z fotbalových Teplic. „Toto chování se nám nelíbí, protože je to jednoznačným porušením všeho, co musí v této zemi obyčejní lidé každý den dodržovat. Z těchto důvodů samozřejmě nemůže mít Milan Hnilička naši důvěru v čele Národní sportovní agentury, proto považuji za nedostatečnou pouhou rezignaci na mandát poslance,“ uvedl na webu FK Teplice předseda představenstva Pavel Šedlbauer.