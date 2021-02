Koukám na Spartu a je mi blbě, řekl Bednář. Kadlecovi je z výkonů smutno

Sparta sobotní duel FORTUNA:LIGY doma vůbec nezvládla, naopak Bohemians zabrali a po bojovném výkonu slavili senzační tříbodové vítězství 1:0. „Klokani zaslouženě vyhráli, výkon Sparty nebyl hodný Sparty. Není to poprvé, poslední roky na ni koukám na televizi a je mi vyloženě blbě, bohužel,“ prohlásil Roman Bednář.

„Spíš je mi z toho smutno, výkon samozřejmě nebyl dobrý. Nemám rád říkat, že někdo není hoden Sparty, ale stojí to už nějakou dobu za prd. Trvá to několik let,“ přidal se v populárním pořadu TIKI TAKA na O2 TV Sport Václav Kadlec, dlouholetý letenský útočník.

Kde vězí příčiny horších výsledků i výkonů? „Od příchodu pana Kotala hráli tři, pět, dva, bylo to nové a dařilo se. Teď se ale na to každý připraví, není tam nic, čím by to změnili, je to hodně čitelné,“ všiml si Kadlec.

„Pan Kotal zvládl kus práce, z průměrného týmu udělal na nějaký čas vítězný tým, protože tam má na Spatu šest, sedm hráčů. Měl bys mít kvalitu, nebo srdíčko a charakter. Já tam neviděl žádnou změnu, plán B. Tři frajeři si přihrávají vzadu, běží dvacet, třicet minut a nic. My jsme třeba s Bohemkou prohrávali, pak přišel nějaký impuls a otočili jsme to. Tady nic necítím. Emoce tam musí být,“ hodnotil Bednář, který vzpomněl období, kdy s Václavem Kadlecem nastupoval ve sparťanském útoku.

Problém Sparty může být i ve složení sestavy a kvality současného kádru. „Chci na hřišti vidět Plavšiče, Kozáka, Dočkala, to jsou hráči, co byli a budou v číslech. Když hrajete proti týmům z dolní poloviny tabulky, mají tam být šance, ale oni je nemají. Když Láda Krejčí trefí z dvaceti metrů tyčku, je to jeho kvalita, ne šance. U Slavie, Jablonce a Plzně jsme zvyklí, že příležitosti mají, ale u Sparty s Bohemkou se to nedělo. Trenér se také bojí v půlce vystřídat tři hráče,“ přidal svůj názor někdejší útočník Brna či Slavie Petr Švancara.

