Šéf FAČR Malík: Melo udělal výjimku a trestal. Denev dostal čtyři zápasy

Co jste řešili?

„Dvě věci. Kromě nastavení obecné koncepce především ovšem nepotrestanou surovou hru, která se v posledních kolech opakovaně vyskytla. Melo vnímá politický tlak, který kolem toho panuje, a ví, že se očekává nějaký konkrétní krok. Na druhou stranu se tomu tlaku nechce podvolit.“

Jak naložil se sudími, kteří zákroky na červenou kartu nepotrestali?

„Když Melo Pereira nastupoval do funkce, říkal, že nebude trestat za jednotlivé chyby. Že bude výkony sledovat a pak rozhodne o případném sesazení či povýšení. Nyní ovšem udělal výjimku a sudímu Denevovi pozastavil delegaci na čtyři zápasy. S ním i s ostatními bude řešit situaci také osobními pohovory. Zároveň obecně řešíme ten problém, že není kde případně nabírat nové rozhodčí, protože fotbal dole se nehraje. Není na základě čeho brát. I proto sáhl u sudího Deneva rovnou k postihu.“

Řešil jste s ním návrat „sporných jmen“ do první ligy, tedy rozhodčích Proskeho, Julínka, Matějčka?

„Rozumím otázce, ale upřímně, toto já nechci řešit. Z mého pohledu by to bylo vměšování se do kompetencí komise. Mimochodem, z tohoto důvodu sedí v komisi Tomáš Bárta, který je napojený na ligové kluby a který má možnost komisi informovat. Ještě připomínám, co už u vás vyšlo, a sice, že pan Pereira obdržel při svém nástupu personální audit sudích, který vytvořil Sportradar, tedy nezávislá mezinárodní společnost. Má tedy dostatek podkladů, aby se relevantním způsobem vypořádal s obsazováním. A má i nástroje na to, aby ty, kteří se neosvědčí, poslal dolů.“

Mladá Boleslav - Olomouc: Matějovský dojel Housku. Za šlapák viděl žlutou kartu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Kdo nasazuje sudí? Pereira, nebo nějaký jiný člen komise?

„Já to upřímně nevím. Neptal jsem se na to. Záměrně. Ze stejného důvodu, tedy abych nebyl podezříván z vměšování se.“

Melo Pereira po úvodním pobytu v Česku odjel domů do Portugalska, kde pobyl nějakých osm dní. Je to podle vás dobře?

„Nemyslím, že to něčemu vadí, protože při současných opatřeních se stejně lidé nemohou potkávat. I v Praze by seděl před obrazovkou počítače a komunikoval na dálku. Nebyl tu jenom osm dní včetně víkendu.“

Něco se přece jen ale řeší lépe osobně.

„Rozumím, ale opravdu nemyslím, že to je problém. Má přístup ke všem datům a podkladům, vidí zápasy. Není omezený nijak a ničím.“

Mohl by chodit na zápasy. Nechat se vidět. I to se počítá.

„Pokud tu je, tak to dělá.“

Bude pendlovat i nadále?

„Je to v plánu, ale obě strany považují tuto věc za otevřenou.“