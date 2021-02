Kúdela po remíze: Terén byl šílený. Dva vlastní góly? To jsem nikdy nezažil

Bylo utkání nejnáročnější právě kvůli terénu?

„Terén byl šílený. Sami jsme to viděli už po příjezdu na stadion, že to nebude pro nás nic ideálního. Nakonec se to potvrdilo a i vlastními chybami jsme se dostali do nesnází, museli jsme otáčet výsledek. O to víc mrzí, že jsme to nezvládli.“

Přitom v první půli jste si trvali na svém kombinačním fotbale, ale bylo to jako hlavou proti zdi...

„Asi jo, myslím, že jsme nebyli dostatečně připravení na ten terén. Ty přihrávky... Mysleli jsme, že to bude v pohodě, ale jak to bylo zmrzlé, nabíralo to obrovskou rychlost a nedalo se s tím moc dělat. Že se něco nepodaří, to se stane... Jsme hlavně rádi, že se nikdo nezranil, teď musíme zvládnout další zápas.“

Slavia - Příbram: Nevídaný vlastňák! Kúdela překonal vyběhnuvšího Koláře, 2:1!

V zápase jste si dali dva vlastní góly, zažil jste to někdy?

„Nic podobného nepamatuju, možná někde ve světě... Já to ale nezažil, mrzí mě to. Ale i tak jsme stav otočili, jenže konec jsme nezvládli.“

Ve druhé půli jste se výrazně zlepšili, čím to bylo?

„Jo, druhý poločas byl od nás úplně odlišný než ten první. Byl tam pohyb, nabídka i na takovém těžkém terénu. Hned zkraje poločasu jsme mohli vyrovnat, věřil jsem, že gól dáme a zlomíme to. Dostali jsme pak ještě pokyn z lavičky, že počasí se bude zhoršovat, že to nebude ideální, že je třeba dát gól co nejdřív. To se povedlo, ale nezvládli jsme poslední situaci a bohužel jsme tu nechali dva body.“

