Drsné srážky v lize. Čihák musel po střetu do nemocnice, Yunis na šití

Z toho střetu mrazí. V utkání 20. kola FORTUNA:LIGY mezi Pardubicemi a Baníkem (3:2) došlo k nešťastné srážce gólmana Východočechů Marka Boháče se spoluhráčem Filipem Čihákem. Nehezky vypadající moment skončil střídáním mladého obránce, který byl ze hřiště odnesen na nosítkách. A následně zamířil dle informací Sportu do nemocnice. Krvavým střetem dopadl i hlavičkový souboj Jakuba Yunise s Luďkem Pernicou v duelu Olomouce s Brnem (1:0).

Běžela 78. minuta zápasu mezi Pardubicemi a Baníkem, když Patrizio Stronati vyslal do pokutového území centr, na který se rozhodl vyrazit domácí gólman Marek Boháč. Balon vyboxoval, ale téměř při tom knockoutoval i spoluhráče Filipa Čiháka. Ten nejen že dostal naloženo od Boháče, navíc dost tvrdě narazil při dopadu hlavou o zem.

Boháč okamžitě reagoval, zaklekl ke spoluhráči a kontroloval, zda nemá zapadlý jazyk. Stejně tak blesková byla reakce ostravského Ondřeje Šašinky, jenž neváhal a sprintoval k ležícímu soupeři. Jak Boháč, tak Šašinka, ale i sudí Pavel Franěk zároveň ukazovali, ať spěchají k místu střetu zdravotníci. „Nosítka,“ volal krátce poté Boháč směrem k lavičkám, pořadatele popoháněl i kapitán domácích Jan Jeřábek.

Mladého pardubického obránce nakonec na nosítkách odnesli z trávníku a byl vystřídán. Podle informací Sportu zůstal Čihák při vědomí, předběžně to vypadá "jen" na otřes mozku. Klubový doktor následně se zraněným hráčem odjel do nemocnice.

K podobně nešťastnému kontaktu došlo i v duelu Olomouce s Brnem. Zde se v souboji střetly hlavy domácího Jakuba Yunise a Luďka Pernici ze Zbrojovky.

Olomouc - Brno: Nepříjemná situace! Yunis se ve vzduchu bolestivě střetl s Pernicou

„Kuba Yunis dostal do hlavy, Perňa taky. Má krásné razítko na čele. Kuba snad bude v pohodě, má tam asi nějakou tržnou ránu, možná otřes mozku, snad bude v pořádku,“ řekl po utkání brněnský kapitán Pavel Dreksa.

„Kuba už je v šatně, má to sešité. Asi nějakých pět stehů, nevypadalo to hezky. Z obočí teklo hodně krve, ale snad už to bude dobré,“ přidal další informace autor vítězné branky Sigmy Mojmír Chytil.

„Snad to není moc vážné, má tam nějaké stehy. Byl jsem na ošetřovně, je zašitý, v úterý už by mohl být na tréninku v pohodě,“ poznamenal olomoucký kouč Radoslav Látal s tím, že věří v brzký Yunisův návrat.

K vážnému střetu došlo už na konci ledna v 17. kole v zápase Baníku s Plzní, kdy utrpěl těžký otřes mozku Jan Kovařík z Viktorie.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41. Jeřábek, 74. F. Čihák, 87. Huf Hosté: 75. Tetour, 90+1. Stronati Sestavy Domácí: Boháč – Prosek, F. Čihák (81. Šejvl), Toml, Surzyn – Jeřábek (C) – Cadu (57. Ewerton), Tischler, Hlavatý (81. Solil), D. Kostka – P. Černý (68. Huf). Hosté: Laštůvka (C) – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Ndefe – D. Buchta (54. Sor), Mena (46. Zajíc), Kaloč (71. Drozd), Tetour, Holzer (80. Juroška) – O. Šašinka (80. Svozil). Náhradníci Domácí: Letáček, Čelůstka, Sláma, Šejvl, Huf, Solil, Ewerton Hosté: Murin, Sor, Drozd, Sanneh, Zajíc, Svozil, Juroška Karty Domácí: Toml, Ewerton Rozhodčí Franěk – Hrabovský, Hock Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice