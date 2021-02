Nejhorší „jarní“ oraniště v lize. Zápasy na bahnu a písku potkaly nejen Slavii

Trávníky dostávají v nejvyšší soutěži během zimního období pořádně zabrat • FOTO: Koláž iSport.cz Je to velké téma. Hrací plochy během zimních zápasů dostávají pořádně zabrat. Řada utkání FORTUNA:LIGY se tak kvůli špatnému terénu proměnila nejen v boj se soupeřem, ale i s povrchem. Projděte si duely „jarní“ části ligy po krátké zimní pauze, v nichž se dosud hráči museli vypořádat s opravdu hodně nestandardními podmínkami. Jak se kluby snaží udržovat trávníky v náročných podmínkách se podívejte zde »

Teplice – Slavia 1:1 Zatím nejčerstvější případ. Trávník se proměnil doslova v oraniště. Kombinační hra? Prakticky nemožná. „Stala se z toho soubojovaná. Hrajeme na těžkých terénech, hřiště berou strašně sil. Když byly dobré terény, hráče jsme netočili. Ale bahno, na kterém jsme každý den, bere hodně sil,“ uvedl po utkání v Teplicích kouč Slavie Jindřich Trpišovský. Nutno říct, že si „skláři“ opakované trable s hřištěm uvědomují. Dle slov experta Antonína Rosy během přenosu O2 TV Sport byla klubu uznána reklamace trávníku a po sezoně by tak mělo dojít k jeho opětovné výměně. SESTŘIH: Teplice - Slavia 1:1. Další ztráta lídra, o výhru ho obral Mareš Oscar Dorley se dostal přes brankáře Jana Čtvrtečku a otevřel skóre • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Příbram – Slavia 3:3 Podobně komplikovaný terén potkal mistra v Příbrami. „Na začátku bylo hřiště relativně způsobilé, ale jinak to nemělo s fotbalem nic společného. Je to škoda pro všechny. Pro mě je až absurdní, že my v Česku hrajeme v prosinci a v lednu, a v létě se dva měsíce nehraje. Je to na zamyšlení pro všechny, v zimě si dát delší pauzu, v létě třeba jen čtrnáct dní. To je, jako kdyby hokejisti hráli v létě,“ okomentoval duel trenér Slavie Jindřich Trpišovský. SESTŘIH: Příbram - Slavia 3:3. Obří drama ve sněhu, v závěru srovnal Voltr! Radost Příbrami po vyrovnávací trefě Radka Voltra • Foto ČTK

Jablonec – Příbram 2:1 Hřiště vypadalo vinou oblevy jako oraniště ještě předtím, než vůbec Jablonečtí a Příbramští kopli do míče. Výsledek po zápase? Na polovině hrací plochy zbyla jen hlína a vystouplé drny. „Musím říct, že jsem z vesnice a ani tam jsem na podobném terénu nehrál,“ přiznal domácí Miloš Kratochvíl. „Před utkáním byl terén sice těžký, ale regulérní. Nebyl důvod uznat hřiště za nezpůsobilé,“ nastínil svůj pohled rozhodčí Miroslav Zelinka. Svůj pohled přidal i kouč Severočechů Petr Rada: „Je mi trávníkářů líto, jsou zoufalí a náklady na údržbu se samozřejmě hodně zvýší.“ SESTŘIH: Jablonec - Příbram 2:1. Kratochvíl zařídil obrat. Stále drží druhé místo Takhle dopadlo jablonecké hřiště po zápase s Příbramí • Foto Twitter Jakuba Podaného

Jablonec – Mladá Boleslav 1:1 Domácí duel se Slováckem Jablonečtí odložili a nebylo daleko od toho, aby byl odsunut i víkendový souboj s Mladou Boleslaví. Od „koulované“ s Příbramí uplynul měsíc, stav trávníku? Většinou hlína, místy písek, tráva jen sem tam, ale nakonec se mohlo utkání s Boleslaví odehrát. „Prošlapoval jsem dva dny zpátky hřiště a nevěřil jsem, že se bude hrát. Tekla z něj voda. Nahrálo nám ale počasí, které vydrželo slušné. Mělo pršet, naštěstí se předpověď nenaplnila. Trávníkáři připravili hřiště na maximum, co to šlo. Sami věděli, že postupem času to bude špatné,“ podotkl kouč Petr Rada. SESTŘIH: Jablonec - Mladá Boleslav 1:1. O dělbě bodů rozhodli Kratochvíl a Šimek Zápas Jablonce se Slováckem musel být odložen • Foto fkjablonec.cz