Trpišovský zuřil. Na Slovácku prokopnul dveře, Slavia se omluvila

Normálně dělá průvan v kabině asistent Zdeněk Houštecký, výkon Slavie během prvních 45 minut na Slovácku ale zasloužil ještě přídavek, takže na sešívané evidentně nastoupil i Trpišovský, který jinak hlavně rozdává pokyny.

Výsledek jeho „proslovu“ – prokopnuté dveře do kabiny – zveřejnil po zápase šéf marketingu a PR obhájců titulu Michal Býček. „Trenérův tříbodový kop o poločase. Někdy je potřeba zvýšit hlas a když to na konci v tak důležitém a těžkém utkání vyjde, tak je to o to hezčí,“ napsal o obrázkem díry ve dveřích, skrz kterou jsou vidět právě Houštecký a shodou okolností i Nicolae Stanciu, který dal dva ze tří gólů hostí a výrazně se podílel na obratu na konečnou výhru 3:2.

„Vstup do zápasu byl od nás špatný, Slovácko bylo agresivnější, pohyblivější, důraznější. Prohrávali jsme hodně osobních soubojů, pak jsme inkasovali branku po autu. Podařilo se nám srovnat, trefili jsme břevno po rohu. V poslední vteřině poločasu jsme dostali gól na 1:2. To byla pro nás složitá situace, protože jsme prohrávali a Slovácko hrálo velice zodpovědně a kvalitně,“ řekl už podstatně klidnější Trpišovský po zápase. Mohla to být ale právě nepohlídaná poslední standardní situace, co ho tak vytočilo.

Po pauze se mu povedla i strídání. „Bez hráčů, kteří přišli, bychom těžko hledali nějaký impuls, protože domácí velice dobře hráli dozadu i dopředu. Střídající kluci nám pomohli hodně kvalitativně i ohledně agresivity a důrazu. To byl klíčový zlom, kromě trestného kopu, to byl druhý klíč k obratu,“ vysvětloval na tiskovce.

Na rozdíl od loňského března nenechala Slavia v Uherském Hradišti ani bod, jen menší škody na majetku a kompenzace. „Domácím jsme se samozřejmě omluvili,“ dodal s úsměvem Býček, podle anglické verze slávistického Twitteru také vršovický klub škodu zaplatí.

Jindřich Trpišovský. Úplný příběh milionového trenéra. Kniha z edice Sport. • Foto iSport.cz

