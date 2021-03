Podívejte se, jak si Opava sama vzala jistý gól. Nebyla to jediná katastrofa...

Tohle se nevidí. Fotbalisté Opavy přišli o již téměř jistý a důležitý gól proti Jablonci při sobotní porážce 0:1, když míč padající do sítě zbytečně tečoval záložník Aleš Nešický. Nebyla to jediná věc, která po zápase štvala trenéra Slezanů Radoslava Kováče.

Smola, jinak často lapený v ofsajdu a utopený v těžkých soubojích s obránci, Jeho světlá chvilka přišla po hodině hry, kdy ho na zadní tyči objevil Kaniův centr. Navrátilec z Rumunska poslal míč hlavou do Hanušova protipohybu a už zvedal ruce nad hlavu. Jenže do jeho pokusu skočil před brankovou čárou rybičku parťák Aleš Nešický.

Výsledek? VAR potvrdil ofsajd. Nebýt Nešického usměrnění, je to regulérně 1:1. „To byla asi hloupost, která nám pomohla,“ ulevil si trenér Jablonce Petr Rada. „Neši do toho nepochopitelně sáhl. To jsem dlouho neviděl, je to na silvestra,“ nechápal jeho protějšek Radoslav Kováč.

Nad kuriózní situací kroutil hlavou také kapitán Opavy Jan Žídek. „Nevím, co k tomu říct. Neši (Nešický) míč dorazil asi z přemíry snahy. Určitě to nemyslel zle, těžko mu něco zazlívat. Ale tohle musí jen kontrolovat. Viděl jsem, že někteří naši hráči mají po gólu-nególu hlavy dole.“

SESTŘIH: Opava - Jablonec 0:1. Výhru trefil Doležal, Jablonec vyhrál po čtyřech kolech

Příště do Teplic pojede tým bez distancovaných opor Josse Didiby a Christa Tiehiho. Oba cizinci dostali čtvrtou žlutou za nesportovní chování, což kouče Radoslava Kováče namíchlo. „Jsem strašně nas.anej, za to bude velký postih. Neexistuje, aby se tohle stalo,“ láteřil.

Rozhodčí Jan Machálek neměl pro jejich slovní výlevy pochopení a vyautoval je pro následující klíčovou bitvu. „Apelovali jsme na to, že mají tři karty. Tohle v žádném případě nestrpím. Je to absolutní nedisciplinovanost,“ prohlásil ostře Kováč. Kamerunec Didiba a Francouz Tiehi se Slezanům povedli. Jeden drží defenzivu, druhý nahrazuje Pavla Zavadila na místě šestky. Patří k nejlepším hráčům týmu.

V sobotu ale emočně ulítli a oslabili mužstvo. Už tak dost zdecimované. Duel navíc nedohrál stoper David Březina, který musel v půli střídat. „Měl nakoplý kotník. Doufám, že bude na další utkání připravený,“ věřil Kováč. Kalvárie je rovněž v útoku. Chybí zranění Václav Juřena s Lukášem Holíkem, jablonecký host Tomáš Čvančara nemohl nastoupit.

Šanci dostal sedmnáctiletý talent Tomáš Rataj, jenž se pro změnu špatně obul. „Dvakrát třikrát v důležitém momentu podjel. Pak přišel k lajně a viděl jsem, že má lisovky. V kabině si ode mě vyslechl svoje. Mladé kluky musíte korigovat, vyřídíme si to interně. Na této úrovni je to až zarážející. To nechápeš,“ kroutil hlavou kouč.

V poločase teenagera vyndal, ale ne primárně kvůli kopačkám. Poslal na plac druhého habána Reného Dediče, aby vedle Tomáše Smoly zvýšil údernost ve vápně. „Rataj má dynamiku, rychlost. Nechtěli jsme tam dát od začátku dva stožáry,“ vysvětloval Kováč.