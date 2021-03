Hůlka o situaci před penaltou: O kontaktu nevím, VAR je velká zbraň

Klokani“ přijeli do Zlína vyhrát. Troufalý plán? Ukázalo se, že ani ne. Hosté nepustili protivníka do žádného tlaku, k výrazným šancím. Sami mohli třikrát gólově udeřit. Nakonec však ustáli pokutový kop, takže bod musí ve finále vnímat jako zisk. Jejich pozici v tabulce nijak nezhorší. „Ke třem bodům jsme měli blíž,“ tvrdil obránce Lukáš Hůlka.

Souhlasíte s nařízeným pokutovým kopem?

„Stejně se s tím nedá nic dělat… Já jsem se otáčel s tím, že už běžím zpátky do pole. Soupeřův hráč říkal, že jsem ho jednoznačně prošlápl. Já si kontaktu vědom nejsem. Nicméně, pak rozhodčí rozhodl, že je to penalta. Samozřejmě jsem rád, že nebyla proměněna.“

Máte pocit, že exekutora Dominika Simerského rozhodil váš brankář Patrik Le Giang, jak poskakoval na brankové čáře?

„Abych řekl pravdu, nesledoval jsem gólmana, ale hráče. Ve chvíli, kdy kopne do míče, můžu vběhnout do pokutového území. Ani nevím, co Patrik dělal. Jestli to pomohlo, jedině dobře. Jinak je to otázka na exekutora.“

Mohli jste mít tři body, ale taky žádný. Jak tedy berete remízu?

„Jeli jsme sem vyhrát. Takže když vezmu tento aspekt, nepovedlo se nám to. Odjíždíme s jedním bodem. Když to shrnu, ke třem jsme měli blíž. Hráli jsme to, co jsme si řekli. Snažili jsme se od začátku kombinovat odzadu. Měli jsme víc ze hry, i když to nevyústilo v pět šest šancí za poločas. Nakonec se to ale mohlo kvůli penaltě celé otočit proti nám.“

Druhá půle už nebyla z vaší strany tak přesvědčivá. Proč?

„Soupeř s přibývajícím časem cítil šanci, že to zlomí ve svůj prospěch. Snažil se dlouhými kopy do útočníků získat pole. Ale i v těch chvílích jsme dokázali hru určovat a vytvořit si nějaké šance.“

Štve vás vaše hlavička, která šla z dobré pozice mimo?

„Samozřejmě, že štve. Jednu část úkolu, dostat se do šance, jsem splnil. Tu druhou, proměnit ji, se mi nepovedlo. Gól mohl dát utkání úplně jiný ráz. Ale myslím, že nás to ve hře neovlivnilo. Teď musíme před pohárem poctivě zregenerovat, využít ten minimální čas na sto procent. Motivace je jasná. Hráči v Bohemce nerozlišují pohárová a ligová utkání. Je to prostě soutěžní zápas. Vnímáme velkou šanci dosáhnout za relativně krátkou dobu vytouženého cíle. Přepnutí nebude problém.“

Očima Dominika Simerského: Jsem dřevo „Normálně kope Tom (Tomáš Poznar), ale byl na něj faul. Bavili jsme se a úplně se mu nechtělo. Na hřišti nebyl ani Roman (Potočný). Vzal jsem si to já a věřil jsem, že penaltu proměním. Chtěl jsem ji utáhnout po zemi, určitě ne moc vysoko. Asi jsem to trefil hodně špatně, protože to letělo nad. To jsem nečekal. Viděl jsem, že se gólman Le Giang hodně hýbe. Je to o něm známé, je mrštný. Byla velká pravděpodobnost, že někam skočí. Bohužel, jsem dřevo. Mojí nekvalitou a nepřesností to dopadlo takto. Klukům jsem sebral tři body, ale ta penalta byla pro nás dárek. Bohemka asi byla lepší, aktivnější, měla víc šancí. Byla by to pro ni krutá prohra. Ale my jsme se mohli tímto zápasem úplně uklidnit. Co se dá dělat…Bod bereme. Náš výkon nebyl takový, jaký bychom si doma představovali.“