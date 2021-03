Guľu těší výhry Plzně: Na podzim jsme ztráceli hlavu, budeme ještě silnější

Jak hodnotíte triumf 1:0?

„Je to vítězství po bojovném a cenném výkonu. Viděl jsem kompaktnost, vytvořili jsme si dostatečné množství šancí, jednu jsme proměnili. Věřím, že právě takové vítězství nám pomůže v dalších dnech.“

Prosadili jste až v druhém poločase. Neztrácel jste klid?

„V první části šel sám na bránu Bucha, měli jsme i další nebezpečné situace v pokutovém území. Gól ale nepřicházel. Zvažovali jsme, jak do toho vstoupit, poslali jsme tam Šulce. Těsně před jeho příchodem jsme konečně dali branku, což nám velmi prospělo. Od té chvíle jsme dobře využívali volných prostorů, jen jsme měli být mnohem větší zabijáci a zápas dřív rozhodnout. Soupeř pak riskoval dlouhými nákopy, bylo super, že jsme vzadu byli kompaktní a stoperská dvojice podala kvalitní výkon. Podpořili ji i oba krajní hráči.“

Velmi aktivně se prezentoval Jean-David Beauguel. Zápas jedinou brankou rozhodl, ale zároveň v několika dalších šancích zaváhal. Jak hodnotíte jeho příspěvek?

„Vždy rozebíráme výkon nejen z pohledu produktivity, ale i z pohledu práce pro tým, té Bogy odvedl velké penzum. Pro útočníka je klíčové, že je produktivní a jeho góly jsou bodonosné. Je to fajn zjištění, zápasy se lámou na drobnostech.“

Zažíváte velký stres, když je navzdory spoustě šancí zápas otevřený až do konce?

„Pro nás je podstatné učit se vyhrávat zápasy i tímto způsobem. Liga je dlouhá, každý duel má svůj příběh. Především musíme držet plán, a to i přesto, že na branku čekáme. Je cenné, že reagujeme správně. Hlavně na podzim jsme ztráceli hlavu a dávali jsme šance soupeři. Nyní je to citelně jiné, umíme zápasy dohrávat do vítězství, což znásobuje sebevědomí. A jak to prožívám? Chci vyhrávat, jako všichni trenéři, ale některé činnosti přímo ze zápasu už samozřejmě pod kontrolou nemám. Týmu věřím, ale někdy musím zůstat trpělivý.“

Olomouc ani jednou nevystřelila přímo na branku. Těší vás, že jste utkání zvládli bez problémů v defenzivě?

„Ano, jednoznačně. Když soupeř získává pásmo dlouhou přihrávkou, je to nepříjemné. V tu chvíli je důležitá stabilita, kompaktnost, být ve správných prostorech. Ošemetné situace tam byly, ale tutovka nikoliv. Toho si vážím.“

Cítíte, že se ze stopera Filipa Kaši stává jedna z klíčových postav týmu?

„Zapadl velmi solidně, můžeme se opřít o jeho výkonnost. Dnes mu velmi dobře sekundoval Brába (Brabec). Máme dvě čistá konta v řadě. Jdeme krok za krokem, budeme ještě silnější.“

Za týden vás čeká extrémně důležitý duel proti Spartě. Je před tímto střetem cenné, že svoji výkonnost výrazně zvedá Lukáš Kalvach?

„Věřím, že nejen on, ale i celé mužstvo jde nahoru. Souhlasím, že Kalvach byl dnes důležitou součástí nejen v defenzivní činnosti. Měl velmi silné vstupy i do ofenzivy. Jeho kvalita roste i se vzrůstající kvalitou terénů, což ostatně platí o celém mužstvu. Věřím, že Kalvi zůstane stabilní, je to pro nás mimořádně cenný hráč.“

SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 1:0. Vydřené vítězství vystřelil Beauguel