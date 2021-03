Rána pro Pardubice! Boháč má po sezoně, sám cítil pauzu na 9 měsíců

Sám hned odhadoval, že bude mimo devět měsíců. Pro Pardubice to bude citelná ztráta, Boháč měl velký podíl na skvělých výsledcích nováčka. V sezoně udržel už sedmkrát čisté konto, v jednu chvíli se kolem něho točila i pražská Slavia.

„Vypadá to špatně,“ komentoval brankářovo zranění pardubický trenér Jaroslav Novotný. „Marek nám hned říkal, že s tímto zraněním už má zkušenosti. Vazy. Už to prý v minulosti měl a cítil to samé, když se to teď stalo. Hned to sám odhadl na devět měsíců. Já tohle posoudit nedokážu, ale asi ví, o čem mluví. Když už se mu tohle jednou stalo.“

Boháč se zranil při dopadu na zem. Ze hřiště ho odnášeli na nosítkách. Do brány musel teprve dvaadvacetiletý Jiří Letáček. Pro něho to byla premiéra v elitní soutěži. Zvládl ji velmi slušně. Na penaltu Tomáše Smoly skoro dosáhl a obrovskou šanci Jana Řezníčka ve druhé půli bravurně zlikvidoval.

„Nepočítalo se s tím, že by se něco takového mohlo stát,“ popisoval premiérový start Letáček. „Taková střídání jsou složitá, když se kolega zraní. Sám jsem to zažil během postupové sezony. V zápase proti Líšni jsem se zranil, taky koleno. Vyběhl jsem za balonem, snažil si ho pokrýt a podlomilo se mi koleno. Špatně jsem došlápl. Mára to teď měl asi podobné.“

Spoluhráči Letáčka před příchodem na hřiště uklidňovali. I trenéři. „Uklidňovali mě, že beze mě se hrát nemůže,“ usmívá se. „Ať prý dělám to, co v tréninku. Mám formu, tak mi říkali, ať se z toho hlavně...nepodělám.“

To nehrozilo. Letáček patří k brankářským talentům, má našlápnuto slušně. To potvrdil i opavský záložník Jan Řezníček, který mladého gólmana zná z Pardubic. „Letyho znám dobře,“ přitakal. „Když jsem byl v Pardubicích, přišel z dorostu, je to mladý a talentovaný gólman. Hrál ve výběrech do jednadvaceti let, Pardubice v něm mají budoucnost.“

Sám se o tom ve druhé půli přesvědčil. V 65. minutě byl Řezníček před gólmanem sám, ovšem Letáček ho vychytal. „Byl jsem u něho naštěstí včas a Opava nešla do dvoubrankového vedení,“ oddechl si gólman. „Ránou mi prostřelil ruce, ale míč mě trefil do hlavy. A kluci mi pak pomohli a odkopli ho. První start jsem si užil, škoda, že nemáme žádný bod.“

