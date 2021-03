Ladra: Do druhého poločasu jsme dobře vletěli, bod bereme. Chválil Pardubice

Jak zápas hodnotíte?

„Asi všichni viděli, že terén nebyl optimální, ale byl pro oba týmy stejný. Do zápasu jsme blbě vstoupili, zbytečnou chybou jsme Pardubice dostali na koně. Ale srovnali jsme z penalty. Pak jsme míč vzadu zase mohli odkopnout, ale bohužel jsme to zkazili a Čelůstka se krásně trefil pod břevno. Poté, co jsme z rohu vyrovnali, jsme sahali po vítězství, takže je to obrovská škoda.“

O místo v základní sestavě jste přišel kvůli zdravotním problémům. O co šlo?

„Před dvěma týdny se mi zablokovala záda, takže nemělo cenu, abych s týmem cestoval do Českých Budějovic, protože by to bylo úplně zbytečné. Místo toho jsem se dával do kupy a na Slavii jsem už byl připravený z lavičky. Proti Pardubicím se trenér rozhodl pro jinou sestavu, všichni to akceptujeme, ale do druhého poločasu jsme dobře vletěli, takže jsem určitě spokojený.“

SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 2:2. Krásné góly, vyrovnání zařídil Takács

V týmu je teď velká konkurence, že?

„Přišlo hodně nových a kvalitních hráčů, nikdo nemá místo jisté. Musíme se o něj na tréninku poprat. Ale myslím si, že je to zdravá konkurence, která každému prospěje.“

Jaká byla o přestávce atmosféra v kabině?

„Abych řekl pravdu, vůbec nevím. My čtyři kluci, co jsme střídali, jsme si řekli, že se zápasem musíme něco udělat. Docela se nám to podařilo, remíza, no. Je škoda, že jsme neurvali tři body, v závěru jsme měli závary, mohli jsme to tam dotlačit.“

Na zahrání penalty jste čekal přes minutu. Neznervózňovalo vás to nějak?

„Věřil jsem si na ni. I když jsem kopal penaltu proti Karviné, byla tam prodleva, bylo to stejné. Myslím si, že jsem ji proměnil bezpečně.“

Bod tedy berete?

„Jelikož jsme dvakrát prohrávali, určitě jo.“

Čím to, že je Pardubice tak těžké porazit?

„Hrál jsem za ně, takže kluky znám. Je to kvalitní mančaft, mají výborného trenéra a hrají po zemi, kombinační fotbal. Za mě je to sympatický tým, v lize to prokazují. Hrajou střed tabulky a jsou milým překvapením soutěže.“