Vrba exkluzivně, proč napodruhé kývl Spartě: Šel bych sem i na půl roku

Když chcete odklidit z cesty letitého hegemona, musíte si na to pořídit adekvátní zbraň. Fotbalová Sparta věří, že ji našla v Pavlu Vrbovi. Elitní kouč má po převlečení do rudého jasné zadání: co nejrychleji vyštípat z ligového piedestalu konkurenční Slavii. A nakráčet na něj se svým komandem. V první dílu exkluzivního rozhovoru pro deník Sport mluví 57letý odborník o námluvách s letenským klubem, i o svých dojmech z prvních dvou měsíců ve funkci.

V nejsledovanějším trenérském křesle v zemi sedíte už téměř dva měsíce. Co nejpřekvapivějšího jste se za tu dobu o sobě, či Spartě dozvěděl?

„Myslel jsem si, že tady do toho bude kecat víc lidí, že to v tomhle směru bude trochu složitější. (usmívá se) Musím ale říct, že zatím všechno probíhá tak, jak by mělo. Jak bych si představoval. Klub má perfektní zázemí, velice perspektivní kádr. Určitě jsem spokojený s tím, jak to tu zatím funguje.“

Čili ty roky přetrvávající zvěsti, že ve Spartě existuje několik názorových proudů, jsou podle vás spíš chiméry?

„Nedokážu posoudit, jestli někdo takové zkušenosti má. Já každopádně rozhodně ne.“

Co pro vás bylo hlavním impulsem, že jste sparťanskou výzvu na začátku února přijal?

„Rád bych zavtipkoval, ale to v poslední době není moc dobré…“

Pojďte do toho.

„Je to jednoduché, neměl jsem práci. (směje se) Ale vážně. Kolem mě bylo v poslední době hodně spekulací. Je pravda, že jsem měl nějaké nabídky ze zahraničí, ale vzhledem k tomu, že jsem byl deset měsíců v Bulharsku, preferoval jsem Česko a prostředí, které znám. Nabídky zvenku jsem proto odmítl a rozhodl se pro Spartu. Především na základě