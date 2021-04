Vrba rozjel fofr, výměna křídel Spartě pomohla. Kdo bude v základu příště?

Žádné zívání, ale pořádná jízda. Nahoru dolů. Do obrany i útoku. Několikrát za minutu. Až se z toho kmitočtu motá hlava. Zhruba tak nějak by Pavel Vrba popsal náplň křídelních hráčů v náborovém inzerátu. V nedělní bitvě o druhé místo ve FORTUNA:LIZE ho však startovací letka Ladislav Krejčí a David Moberg Karlsson zrovna netěšila. „Nebyli aktivní,“ zlobil se trenér. Mdlý výkon Pražanů zvedli až fofrníci z lavičky Srdjan Plavšič a Tomáš Wiesner.

Trenér reprezentační osmnáctky David Holoubek to ve studiu O2 TV Sport řekl trefně. „Byli rychlí, kvalitní a hru zvedli.“ Na mysli měl dvojici žolíků Srdjana Plavšiče a Tomáše Wiesnera, které Pavel Vrba vytáhl v 62. minutě z rozcvičky a o osm minut později už mu parádní akcí vyhráli zápas se Slováckem.

Tempo hry se po jejich příchodu na hřiště rapidně změnilo. Rozdíl oproti Ladislavu Krejčímu I a Davidu Mobergu Karlssonovi bil do očí. Navrátilec ze Serie A a mrštný Švéd se proti urputné defenzivě moravského celku nemohli prosadit. Stejně jako na těžkém terénu v Jablonci.

Krizi však sparťanský kouč odmítl. „Sami víte, že třeba Karlsson nás táhl před měsícem. Moc nám pomohl, dával góly, byl to možná náš nejlepší křídelní hráč. Měl však zranění, které ho limituje v osobních soubojích. Bylo to vidět na začátku druhého poločasu, kdy mu šel balon na hlavu a on se to snažil hrát nohou. Je tím limitovaný, už by ale tenhle limit měl začít mizet. Věříme, že bude v pořádku a vrátí se do formy.“

Na růžích ustláno nemá na Letné ani někdejší záložník Boloni, kterého Sparta v létě přivítala jako zvučnou posilu. Jenže zatím je to v Krejčího podání rozporuplný návrat ztraceného syna. Do šancí se dostává, ale finální řešení přivádí Vrbu a spol. místy do varu.

Proti Slovácku mistr ligy z roku 2014 několikrát donutil Vrbu k ostřejší domluvě. Ani ta nepomáhala. V 51. minutě si zkušený záložník špatně přebral míč do ložené příležitosti uvnitř vápna a slabou střelou nechal vyniknout brankáře Víta Nemravu. O pět minut později si naběhl na Sáčkův centr za obranu, ale nevyšla mu zpětná přihrávka na Bořka Dočkala. Dvě zajímavé příležitosti, dvě tristní finální řešení.

Vrbovi došla trpělivost a přikázal oba kraje vyměnit. „Křídla nebyla aktivní, jak jsme si představovali. Pomohla nám až střídání. Plavšič s Wiesnerem hru oživili. Měli tam dvě krásné akce, nejprve tyč a potom i gól. Oba nám strašně pomohli,“ neskrýval Vrba nadšení.

Právě dvě rychlonožky, které se na křídlech podílely například na demolici Teplic (7:2), výrazně rozhýbaly ospalé kraje. Z první akce branka ještě nepadl. O pár desítek vteřin později už Nemrava kapituloval. „Nejdřív mě naštvalo, že jsem tu příležitost nedal. Myslím, že to byla daleko větší šance než ta gólová. Ale jsem rád, že mi to tam Srki poslal podruhé a už se to povedlo,“ smál se autor vítězné trefy.

Nebýt nepovedeného derby v Edenu, zřejmě by oba jezdili po lajně i v Jablonci. Jenže po nevýrazném výkonu museli vyklidit pozice. „Já jsem pořád věřil, že naskočím a pomůžu klukům ke třem bodům. To se povedlo, jsem za to rád. Uvidíme, jak vše bude dál,“ doufal Wiesner v další šanci.

Přijde opět ve středu proti Pardubicím? „Určitě si oba řekli o to, aby se vrátili do sestavy. Strašně nám pomohli,“ naznačoval Vrba.