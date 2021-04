Guľa po Teplicích přiznal fén: Aby si uvědomili, o co hrajeme. Neurazili se

Plzeň si veze z teplického nedůstojného oraniště tři body zásluhou střely Filipa Kaši, kterou do protisměru gólmana Jana Čtvrtečky tečoval Admir Ljevakovič. Favorit měl kliku, jak od blázince. Přežil šance Teplic, v první půli předvedl ničemnou partii. Co zabralo? Guľův poločasový fén. O pauze byl slovenský trenér – oproti svým zvyklostem - donucen zpovykané hráče hlasitě umravnit. „Těší mě, že kluci zareagovali správně. Neurazili se, nezpomalili, ale naopak přidali. Někdy musí přijít podnět z venku, abychom si uvědomili, o co hrajeme,“ potvrdil přestávkovou bouři Adrian Guľa.

Bylo to spíše šťastné vítězství?

„V první části jsme se nedostali do hry. Nejen důrazem, ale i kvůli komplikované kombinaci. Netrefili jsme, jak hrát na takovém terénu a proti houževnatému soupeři. Podstatné bylo, že po pauze vyběhlo jiné mužstvo. Důraznější, přesnější, ale především tým, který jde za vítězstvím. Jsem rád, že jsme vyhráli, byť po střele, která ani nebyla významnou šancí. Celkově to bylo víc o boji, než o fotbale. Na takovém hřišti nešlo kombinovat a využít naše nejsilnější stránky. V pěkném počasí a na krásném stadionu potřebujete pro dobrý fotbal o mnoho lepší hrací plochu.“

Zápas rozhodl Filip Kaša. Stal se z něho klíčový hráč mužstva?

„Jeho role je z podstaty defenzivní, nicméně je důležitou součástí mužstva. Dnes to ukázal. Dal gól, ale především byl – kromě jedné situace – stabilní vzadu. Dlouhodobě odvádí velmi kvalitní práci. Navíc bych ocenil jeho sebezapření, jelikož nebyl zdravotně v komfortní situaci.“

Před poločasem musel odstoupit teplický Tomáš Kučera, který hrál výjimečně na stoperu. Do té doby jste ani jednou nevystřelili na branku. Pomohlo vám, že opustil bojiště?

„Může být. On je šikovný a konstruktivní hráč. Spíš si ale myslím, že jsme se prokazatelně zlepšili. Něco jsme si řekli v kabině, mužstvo na to dobře zareagovalo. Zjednodušili jsme mezihru, nutili jsme se do náběhových věcí, dokázali jsme otáčet těžiště hry, do vápna šlo více finálních přihrávek a vytvořili jsme si možná pět obrovských šancí.“

Musel jste být na hráče o pauze nepříjemný?

„Někdy je podstatné zachovat klid a jindy je potřeba do toho vstoupit. Někdy si o to výkon týmu doslova říká. Těší mě, že kluci reagovali správně. Neurazili se, nezpomalili, ale naopak přidali. Někdy musí přijít podnět z venku, aby si uvědomili, o co hrajeme.“

Devět ligových zápasů jste neprohráli, ovšem na čtvrté Slovácko, s kterým se střetnete v sobotu, máte manko pěti bodů.

„Víme, že každý zápas musíme jít naplno. Dnes se to ukázalo v prvním poločase. Jakmile jsou důraz, nasazení a sprinterské věci v jiné kvalitě, tak nejsme dominantní. Na sobotu se připravíme tak, abychom byli silní a zápas zvládli do vítězství.“

Po deseti měsících naskočil v základní sestavě Tomáš Hořava. Jak si z vašeho pohledu vedl?

„Tom je zkušený hráč, svoji roli zvládl velmi slušně. Hlavně v druhé části, kdy jsme byli na míči a konstruktivní. V tu chvíli vynikají Hořkovy silné stránky. Významně pomohl zpřesnit a uklidnit hru. Byl i dostatečně důrazný. Jen prokázal, jaké zkušenosti nasbíral během kariéry.“