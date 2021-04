Schranz táhne Jablonec: Cíl jsem splnil, teď chci co nejdál

Sparta, Plzeň, Liberec, Karviná. Všechny nedávné soupeře vážou dvě pojítka, Jablonec ani v jednom případě neprohrál a pokaždé se trefil Ivan Schranz. Jedenáctigólový střelec s fazónou v zádech už nyní překonal své střelecké maximum z minulého ročníku v českobudějovickém Dynamu, góly se však uspokojit nechce. Maxima jsou od toho, aby se překonávala. Severočeský ranař nenápadně cílí na pozici nejúspěšnějšího střelce ligy, slávistický lídr Jan Kuchta je na dohled.

Daří se týmu, v posledních třech zápasech jste se prosadil. Jak si užíváte produktivní období?

„Je to super. Mužstvu se daří, mně osobně také, takže všechno je, jak má být. Určitě si užíváme vydařené období jako tým a užívám si ho také po osobní stránce.“

Bilance je o to impozantnější, že jste se trefil proti Spartě, Plzni a předtím i Liberci…

„Útočníkovi hrozně pomůže každý gól. Není důležité, kterému soupeři ho dá, každá trefa je pro sebevědomí dobrá. Proti soupeřům z vyšších pater tabulky jde spíš o takový bonus, ale důležitý je každý gól. Dodává sebejistotu a pohodu.“

Budete teď o to víc dodržovat své rituály, aby série neskončila?

„Nejsem nijak speciálně pověrčivý, vlastně pořádně nic z rituálů nedodržuji. Snažím se jen připravovat co nejlépe na každý zápas, ale to je úplně normální. Každopádně mi to v Jablonci sedlo, od začátku jsem se rychle adaptoval, nepotřeboval jsem skoro žádný čas. Začalo se nám dařit a po osobní stránce je to stejné.“

Pomáhá souhra s Martinem Doležalem? Jste oba typově rozdílní hráči, vyhrává spoustu soubojů, vy zase zakončujete…

„Je pravda, že jsme typologicky jiní. Je hrozný silný, umí podržet míč zády k bráně a vyhrát hodně soubojů. Já pak někdy ze situace vyplavu trochu volnější, protože si na mě obrana třeba nedává až takový pozor. Pozici mám díky němu lehčí.“

A co trenérova důvěra? Petr Rada na vás celou sezonu vsází.

„Pro hráče je důvěra strašně důležitá. Cítil jsem ji v Českých Budějovicích a teď v Jablonci se věci vyvinuly stejně. Některé zápasy možná nevyjdou tak, jak by vyjít mohly, ale když máte důvěru, hraje se úplně jinak. Myslím, že ji se spoluhráči každopádně dokážeme trenérovi vracet výkony na hřišti.“

Na pořádky v kabině jste si po příchodu zvykal rychle?

„Ano, zvykalo se mi lehce, nebyl vůbec žádný problém. Každý trenér je jiný a vyžaduje trochu něco jiného, musíte se adaptovat, ale vše bylo úplně pohodě, což se pak projevuje na hřišti.“

Ještě není konec, ale možná jde o vaši nejlepší sezonu kariéry…

„Tabulkově se držíme vysoko, což je super. Když vezmu individuální statistiky, tak asi opravdu jde o můj nejlepší rok. V Budějovicích se mi také dařilo, měl jsem i některé asistence, teď nemám ani jednu. Věřím, že to vyladím a podaří se nám dostat co nejvýš.“

S jedenácti góly útočíte na krále střelců. Je i tohle motivace?

„Nad tím jsem nepřemýšlel. Dával jsem si osobní cíle a říkal si, že bych chtěl překonat poslední rok v Budějovicích. To se podařilo. Chtěl bych dotáhnout výkony co nejdále, vyhrát zbytek kol a samozřejmě dát ještě co nejvíc branek.“

Nemusíte v kabině trochu krotit euforii, že se daří a bojujete o předkola Ligy mistrů?

„Jdeme zápas od zápasu a euforie… Užíváme si, že se nám daří. Máme dobré výsledky, pohybujeme se nahoře, ale že bychom koukali na konec soutěže to ne. Nezaměřujeme se na to, jestli skončíme třetí, nebo jestli budeme hrát předkola Ligy mistrů. Je ještě brzo. Musíme se koukat na nejbližší zápas.“

Mimochodem co síly? Běží anglický týden, předtím dohrávka a pohár...

„Teď to bylo opravdu velmi náročné, vlastně každý třetí den jsme hráli. Ale v regeneraci pomáhají dobré výkony a výsledky, jako kdyby pak únava odcházela rychleji. Náladu máme pohodovou, díky tomu jsme čerstvější, než kdybychom se trápili a prohrávali. Jsme v pohodě, regenerace šlape, užíváme si to.“

Nemůže být do koncovky ligy výhodou, že máte sezonní cíl už splněný a hrajete „jen“ o bonus?

„Může, ale dobře si uvědomujeme, že nemáme vyhráno a myslím, že máme kvalitu, abychom si cíle ještě posouvali. Pokusíme se určitě o co nejlepší výsledek.“

Sám jste si předsezonní plány taky posunul o něco výš?

„Jasně. Plánovaný gólový cíl jsem si splnil a teď bych chtěl co nejdál. Rád bych ještě nějaké branky přidal.“

IVAN SCHRANZ V LIZE