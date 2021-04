Naštvaní fanoušci a Páník v ohrožení. O fotbalu rozhoduje někdo jiný, zuřil

Víte, jestli i tuhle porážku ustojíte?

„Vždycky máte obavy. Máme šest proher po sobě. Venku jsme měli těžké soupeře.“

V zápase a hlavně po něm jste byl hodně rozezlený na rozhodčího Milana Matějčka. Proč?

„Ten člověk si nás připravoval na Slavii, kde nás znervózňoval na střídačce a chytal se zbytečných věcí. Dnes přijede pískat zápas k nám, což je podivné. Zase se to vrací do starých kolejí. O fotbalu rozhoduje někdo jiný a ne hráči na hřišti. Samozřejmě ale uznávám kvalitu soupeře. Jeho hernost, chytrost. Trenérovi hostům jsem pogratuloval, jak technicky a účelně hrají. To není náhoda, jaké mají Pardubice výsledky. Je to pro mě asi největší překvapení v lize.“

Co říkáte na výkon vašeho mužstva?

„Od začátku jsme tahali za kratší konec. Postavili jsme mužstvo tak, jak hrálo slušně na Slavii. Bohužel proti herním hráčům Pardubic nám to vůbec nefungovalo. Všude jsme byli pozdě, nedostupovali jsme. Do hry jsme se dostali prakticky až v době, kdy jsme dali do hry menší, technické hráče. Pak jsme začali trošku konkurovat. Ale nezvládli jsme kritické momenty.“

Jaké?

„Poznar nedohrál svou šanci. Potom přišla penalta, která byla odvolaná. Mohli jsme jít na kontakt. Věřím, že by Pardubice trošku znervózněly. Jenže stav zůstal 0:2 a soupeř mohl chodit do brejkových situací. Možná měla být sestava jiná. Neměli tam být pomalejší hráči.“

Nahrála vám remíza Brna. Máte ještě obavy o udržení?

„Dokud není situace matematicky jasná, není rozhodnuto. Vidíte, že Příbram vyhrála v Karviné i s červenou kartou. Fotbal je krásný v tom, že nikdo není předem vítězem, ani poraženým. Pokud to pánové v černém nechají hrát, ať si to o tom rozhodnou hráči. Mnohdy do toho vstupují, což není dobrá vizitka pro fotbal. Doufám, že se v tom udělá pořádek.“

