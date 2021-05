Vrba: Druhé místo? Situace je složitá, snad Jablonec někde ztratí

Berete s ohledem na vývoj utkání bod, nebo je to pro vás málo?

„Vrátím se k začátku utkání, kdy jsme v prvních patnácti minutách měli stejně jako proti Pardubicím dvě nebo tři zajímavé situace. Mohli jsme dát první gól. Mrzí mě, že jsme se nedostali do vedení, zápas se mohl vyvíjet jinak. Přiznejme si ale, že za stavu 2:0 měl Liberec další velkou příležitost. Kdyby jí proměnil, už by asi bylo po zápase. My jsme se pak zvedli, v krátkém čase jsme vyrovnali a měli dost prostoru na to, abychom přidali třetí gól. Oba týmy v závěru hrály na vítězství, pro mě je výsledek zklamáním. Vzhledem k vývoji je ale i ten bod dobrý.“

Čím si vysvětlujete matný výkon mezi patnáctou a pětašedesátou minutou?

„Když se podíváte na šance soupeře, všechny vznikaly ze stejných situací. Soupeř hrál všechno na Peška, který si díky své rychlosti dokázal poradit. Dal dva góly, další příležitost neproměnil. Osobně si myslím, že nám pomohlo střídání. Hráči to oživili, byli výrazně víc vidět v mezihře. Je škoda, že Karlsson na konci nevyužil dobrou možnost, mohli jsme být šťastnější. Ale ten zápas si asi remízu zaslouží.“

Jak moc vám pomohlo, že jste mohl do hry poslat uzdraveného Lukáše Juliše coby druhého útočníka?

„Je to velká změna. Kozák je dlouhodobě zraněný, Julda má za sebou tři tréninky. Nechtěli jsme, aby šel od začátku utkání. Ještě není stoprocentně připravený, aby odehrál delší časový úsek. To střídání vyšlo, potvrdilo se, že když máme nahoře takové dva dravce, jsme ještě nebezpečnější.“

Liberec - Sparta: Hložek přízemní střelou bleskově srovnal, 2:2

Jak složitá je po další bodové ztrátě situace v boji o druhé místo? Jablonec už má náskok tří bodů.

„Je složitá. Chceme hrát o druhý flek, o kvalifikaci Ligy mistrů. Je naším úkolem se o to porvat. Musíme ve zbytku ligy uhrát co nejvíc bodů a doufat, že Jablonec někde ztratí.“

Jaký je zdravotní stav Dávida Hancka? Během utkání na něm byly patrné bolestivé grimasy.

„Nemám informace, že by byl nějaký velký problém, to bych od doktorů věděl. Hráči spíš byli po hektickém utkání hodně unavení. Doufám, že v tomhle směru bude všechno v pořádku.“