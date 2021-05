Doležal po hattricku: Ve druhé místo věřím, ale bude to těžké. Tým si sedl

Už je tomu jedenáct ligových večerů, kdy Jablonec naposledy padl. Severočeši dál rázně našlapují k překvapivému druhému místu. Spartu dostali před nedělním duelem s Baníkem pod tlak, tentokrát jejich formu odnesly Teplice (4:1). Silácké řeči z kabiny ovšem neuslyšíte. „Bude to ještě těžké, velmi těžké. Musíme se připravit a bojovat až do konce,“ říká Martin Doležal. To právě on popravil v ofenzivě aktivní „Skláře“, když jim nasázel druhý hattrick kariéry.

Naposledy jste vstřelil hattrick v dubnu 2019 Baníku, jak se za druhým ligovým třígólovým zápasem ohlížíte?

„Jsem samozřejmě rád, že jsem dal tři góly, ale hrajeme jako tým. Každý z toho někdy vyjde jako střelec. Mám každopádně radost, že se prosazuji, předtím se mi úplně nedařilo. První gól padl po nacvičené standardce, kdy ke mně propadl míč a prostřelil jsem Tomáše Grigara mezi nohy. Druhá trefa padla po výborné kombinaci s Vladimirem Jovovičem, zakončoval jsem do prázdné brány a nakonec přišel presink Lukáše Marečka a dopadlo to.“

Další odražený míč právě po napadání rozehrávky, to už ani nemůže být náhoda, ne? Čím to, že v posledních zápasech presujete tak efektivně?

„Jdu do soubojů s tím, že buď získám míč, nebo se třeba odrazí. Člověk nikdy neví, musíte riskovat. Teď to v posledních zápasech vyšlo, za což jsem rád. Ale jde o zásluhu celého týmu, presujeme všichni a my útočníci z toho těžíme. Těší mě, že s Ivanem Schranzem góly pomáháme.“

A to vám ještě gólovou nahrávku sebral Jakub Považanec, který v 74. minutě neproměnil další vyloženou šanci...

„Říkal mi, že to příště dá brankáři mezi nohy. Chtěl Grigara obstřelit, ale střelu mu vychytal. Nedávno mi z legrace Kuba povídal po přihrávce do šance, kterou jsem neproměnil, ať dávám góly. Tak jsem mu to tentokrát připomněl (směje se). Ale za stavu 4:1 už to byla legrace, i když takové neproměněné šance je určitě škoda.“

SESTŘIH: Jablonec - Teplice 4:1. Doležal koncertoval, hosty sestřelil hattrickem

Na gól jste v úvodu sezony dlouho čekal, musel jste se zároveň vypořádávat se zraněním. Kdy jste cítil, že se forma zlomila? A co říkáte na sedm branek z posledních čtyř utkání?

„Po zranění jsem se trápil i kondičně, nebyl jsem na tom dobře, chyběla mi také herní praxe. Trvalo mi, než jsem se do toho dostal. Pomohl určitě zápas s Plzní, kdy jsem dal ve druhé půli gól (12. prosince 2020, 3:2 pro Jablonec) a pak hned znovu v Karviné. Do šancí jsem se dostával a jsem jen rád, že je teď proměňuji. Zároveň myslím, že připravuji akce i pro ostatní kluky, vážím si toho, že hrajeme jako tým. Podržel nás proti Teplicím i brankář Jan Hanuš, který vychytal dvě gólovky také stopeři hrají fantasticky. Jarda Zelený je možná jeden z nejlepších obránců ligy, zachovává klid, vyváží balony. Funguje vše, opravdu si to sedlo.“

Mám pocit, že do sebe vše zaklaplo i s ohledem na poslední sezony, které byly také velmi úspěšné a skončily dvakrát čtvrtým a jednou třetím místem. Ale tentokrát jako kdyby tým fungoval ještě o kousek lépe, vidíte to stejně?

„Budu souhlasit. Sedlo si to kompletně: gólman, obrana, záloha i útok šlape. Přišel Ivan Schranz, který dává pravidelně góly, Vladimir Jovovič doléčil zranění a předvádí dobré výkony, Dominik Pleštil je snad nejrychlejší hráč v lize… Rychlé kraje nám strašně pomáhají, střední záložníci navíc umějí míče rozdat. I my vepředu s Ivanem (Schranzem) si dokážeme vyhovět. Sedlo si to. Doufám, že bychom druhé místo mohli uhrát. Máme ještě tři zápasy… Snad to zvládneme.“

Zvyšuje se nervozita? Tuhá koncovka se blíží.

„Samozřejmě, pojedeme do Příbrami, pak máme doma Slavii, která bude chtít dohrát sezonu bez prohry, a nakonec Pardubice. Určitě nás nečeká nic lehkého, Sparta ale má také náročný program. Musíme brát v potaz, že je proti nám silný soupeř. Pořád situaci nemáme ve vlastních rukách. Uvidíme, jak dopadne dohrávka Sparty s Baníkem. Věřím, že druhé místo je v našich silách, ale musíme se připravit a bojovat až do konce.“

Posledních jedenáct zápasů bez porážky. Sedí vám role favorita, který by soupeře měl přehrát?

„Myslím, že se aktuálně nacházíme v určité herní pohodě. Daří se nám, věříme si a věříme zároveň, že soupeře přehrajeme. Že dáme góly. Proti Teplícím to v první půli však vůbec nevypadalo, že bychom soupeře přehrávali, mohl nám dát tři čtyři góly. Každopádně jsme produktivní a měli jsme v poslední době i trochu štěstí, že jsme branek tolik nedostávali. Vezeme se na vítězné vlně a snad bude pokračovat.“

Páteční vysoká výhra je důležitá i z hlediska boje o skóre, co?

„Až tak to nesleduji, ale uvidíme. Nemyslím, že bude ve finále záležet na skóre. Pořád nám zbývají tři zápasy, když je zvládneme, skončíme druzí. Těžko teď říkat, že skončíme druzí. Věřím v to, ale bude to těžké až do konce...“