Kuchta: Král střelců? V hlavě to mám, ale chci hlavně pomoct k rekordům

Odpoutal se od protihráčů a zasadil Sigmě smrtelný úder. Slávistický kanonýr Jan Kuchta rozčísl gólovou hlavičkou duel proti Olomouci. Se čtrnácti zásahy je nyní v čele tabulky střelců sám. „Lhal bych, kdybych řekl, že to nemám v hlavě. Ale chtěl bych hlavně pomoct mančaftu, abychom byli neporazitelní a zvyšovali rekordy,“ upozornil Kuchta. Proti Hanákům se do zakončení hodně dral.

Jak jste se ocitl při gólové hlavičce tak sám?

„Roh byl dobře kopnutý na přední tyč. My to takhle trénujeme, máme tam mít postavené dva hráče, v tuhle chvíli jsem tam byl ale sám. Alex (Bah) mi to krásně posadil na hlavu, chtěl jsem to líznout na zadní tyč – buď aby to zapadlo do brány, nebo aby to někdo dorazil. Jsem rád, že jsem dal gól a pomohl k vítězství.“

Měl jste i další šance. Jednou jste vystřelil z otočky levačkou, pak jste při brejku vypálil, když jste ještě mohl přihrávat Stanislavu Teclovi. Nevyčítal vám trenér Trpišovský, že jste nenahrával?

„Ten pokus levačkou bych si tak nevyčítal. Mrzí mě ta střela, jak jsem to navedl na béčko a měl jsem to dát lépe postavenému spoluhráči. Vyplavali na mě tři blokující hráči a trefil jsem je. Asi nemůžu střílet zpoza vápna, trenér mi za to pěkně vyčinil. Chtěl jsem to vzít na sebe, špatně jsem to vyřešil. Vyčítal jsem si to hned v tom momentu, kdy na mě trenér zařval. Mrzelo mě to vůči Teclíkovi, protože ten by mi to mohl vracet do prázdné brány.“

Myslíte hodně na korunu pro krále střelců?

„Asi bych o tom nechtěl mluvit. Jsme tři z týmu, kteří máme podobně gólů, role máme dané. Lhal bych, kdybych řekl, že to nemám v hlavě. Ale chtěl bych hlavně pomoct mančaftu, abychom byli neporazitelní a zvyšovali rekordy.“

Olomouc - Slavia: Kuchta skvělou hlavičkou přehodil Mandouse k zadní tyči, 0:1!

Jaký to byl v Olomouci vůbec zápas?

„Asi remízový. Nechytili jsme začátek, Sigma nás tlačila, měla hodně rohů a se štěstím jsme to ubránili. Udrželi jsme do poločasu bezbrankový stav. Věděli jsme, že Sigma ve druhé půli upadne fyzicky a že nějaký gól dáme. Nakonec jsme si pomohli standardní situací.“

Myslíte, že se na vašem výkonu projevil náročný program, který máte?

„Hráči do Slavie přicházejí s tím, že zápasy hrají skoro furt. Jsme na to zvyklí, ale nemůžeme valit pořád úplně na maximum. Ovšem máme tu sílu, že zápasy zvládáme. Velká mužstva jako my to dokážou zúročit za tři body.“

Jak s vámi zatřáslo zranění Lukáše Provoda?

„Na Lukáše jsme zvyklí, je to tahový hráč. Mrzí mě, že si to zranění přivodil. Všichni věříme, že bude brzy v pořádku, a že nám ještě ke konci sezony pomůže. Je to náš stěžejní hráč ve středu zálohy stejně jako ostatní.“