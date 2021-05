Patriot Kladrubský ukončí kariéru: Míval jsem hrozné stavy. Co dál?

Jako obvykle si šel v deset večer lehnout, ale ve dvě se probudil a do šesti nespal. Zíral do tmy a cítil, jak mu po tváři stékají slzy. „Míval jsem hrozné stavy,“ vybavuje si Jiří Kladrubský. „V hlavě se mi promítala celá kariéra, ale teď už spím líp.“

Osudové rozhodnutí má za sebou. S profifotbalem za dva týdny skončí a začne mu život po životě. „Možná jsem mohl dokázat víc, ale nakonec si vždycky řeknu, že všechno je, jak má být. Ničeho nelituju,“ vykládá Kladrubský. „Nejdůležitější pro mě je, že mě dcera i syn viděli hrát v lize a budou si mě pamatovat jako sportovce.“

Má titul se Spartou, dvakrát si zahrál v reprezentačním áčku a s fotbalem prošel kus Evropy. Předloni už jako vážený veterán pomohl Dynamu vyškrábat se zpátky do ligy a teď je trpělivým náhradníkem: v této sezoně nastoupil jen do šesti duelů.

„I v Budějovicích platí heslo mládí vpřed. Na ligové hráče jsou daleko větší nároky, než když jsem začínal. Nechtěl jsem to ale vzdát ve stylu: jsi starý, nebudeš hrát,“ líčí Kladrubský. „Na tréninku pořád makám a často o svojí roli mluvím s koučem.“

S trenérem Davidem Horejšem, někdejším spoluhráčem, má gentlemanskou dohodu: příští neděli si zahraje doma se Slováckem, aby se mohl rozloučit s fanoušky. „A taky s rodinou. Naši za mnou jezdili i do Řecka a hodně pomohli k tomu, že jsem se dostal tak daleko. Táta o mém konci pořád nechce ani slyšet, ale nedá se nic dělat,“ poví Kladrubský. „Na tribuně bude sedět taky manželka s dětmi. Sdíleli jsme úspěchy i vztek, když jsem nehrál, a teď společně prožíváme můj konec.“

Chvíle útěchy: blížící se adieu má jednu výhodu. Už si nebude huntovat kolena, kvůli kterým se v kariéře možná nedostal tak daleko, jak by si zasloužil. Už takhle ho časem čeká operace opotřebované chrupavky, kterou odložil na fotbalový důchod. „Ta moje kolena… Ve středu jsme trénovali na umělce – a i když máme jednu z nejlepších v Česku, měl jsem toho plné zuby,“ vypráví Kladrubský.

Mimochodem, budějovický patriot už studuje trenérskou licenci. Rád by zůstal v Dynamu, jeho konkrétní pozice se zatím řeší. Svému srdcovému klubu taky nabídnul, že by mohl odehrát pár zápasů za béčko, aby neskončil ze dne na den. „Dynamo mě dostalo do velkého fotbalu a já mu to chci vrátit,“ říká obřadně. „Bylo by fajn vychovat pro áčko kvalitní hráče, kteří by se dali dobře zpeněžit jako kdysi já, Martin Latka, Tomáš Sivok a další.“

Škoda, že se mu na soutěžní úrovni už nesplní sen zahrát si s kamarádem Jurajem Kuckou, jehož Parma sestupuje z italské Serie A. „Třeba nám to ještě vyjde na nějaké exhibici,“ doufá Kladrubský. „A pak je tu ještě trenéřina. Můžeme to někdy zkusit ve trojici s Jirkou Jeslínkem, který neustále vymýšlí, co bychom mohli společně podniknout.“

Na to je ale pořád ještě dost času, Kladrubskému zbývají poslední tři kola sezony i pestré kariéry. „Z jedenáctého místa se už nemáme kam posunout, ale je jasné, že chceme všechno vyhrát. Proč bychom jinak celý týden trénovali? Bylo šílené, když jsem během naší nedávné dlouhé série bez vítězství ve městě poslouchal, že snad prodáváme zápasy,“ žasne Kladrubský. „V neděli budu v Teplicích ostatním klidně nosit vodu, jen abychom vyhráli.“

A týden nato už přijde jeho velká rozlučka.