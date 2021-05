Rozčílený Jarolím: Rozhodčí zápas ovlivnil! Mrzí mě neuznaný gól

Odfárali možná nejlepší výkon v sezoně, velkému favoritovi pořádně zatopili pod kotlem. Fotbalisté Mladé Boleslavi pustili do Sparty všechno, co měli momentálně k dispozici. Na bodový zisk to nestačilo, nevšední thriller pro ně skončil hořkou porážkou 4:5. Zklamání domácích navíc ještě umocnilo jejich rozladění nad verdikty rozhodčího Ondřeje Ginzela. „Tak jak to nedělám, dovolím si tentokrát říct, že výsledek byl ovlivněný rozhodčím,“ pálil ostrými trenér Karel Jarolím.

Jak divoký mač proti Spartě hodnotíte?

„Z mého pohledu, mám-li se vyjádřit k výkonu mužstva, až na pár drobností není co vyčíst. Odehráli jsme velice kvalitní utkání, bohužel to výsledkově pro nás nedopadlo tak, jak jsme si představovali. Sice jsme dali čtyři branky, ale dost jsme inkasovali. Zápas to byl pro diváky oboustranně zajímavý, obě mužstva chtěla vyhrát. Tak jak to nedělám, dovolím si ale říct, že výsledek byl ovlivněný rozhodčím.“

Narážíte na neuznanou branku Marka Matějovského z prvního poločasu?

„Mrzí mě, že ten gól nebyl uznaný. Mára to udělal fantasticky, rozhodčí si to ale vyhodnotil podle svého.“

Zažil jste někdy podobně šílené utkání, kde by se skóre přelévalo z jedné strany na druhou?

„Asi zažil. Kdybych zapátral v paměti, něco bych našel. Nevím, jestli by to bylo v ligovém utkání, jednou se mi to stalo ve Francii, ale to jsem byl ještě jako hráč. Byla to divočina, jako na houpačce. Škoda, že nebyl uznaný gól Marka Matějovského, mohli jsme výsledek otočit a jít do vedení. Pak byla hra rozkouskovaná, možná nás to trochu vyvedlo z tempa. Každopádně mě to mrzí. Je mi líto kluků, protože utkání odpracovali kompaktně, a pak o tom rozhodnou takové věci…“

Na druhou stranu jste pětkrát inkasovali. Co budete hráčům v defenzivní činnosti vytýkat nejvíc?

„Třetí gól jsme dostali z penalty, další po standardní situaci. Každý má úkol bránit osobně, to se nám bohužel nepodařilo. Musíme si na ty chyby ukázat. Z mužstva jsem ale cítil v průběhu celého týdne odhodlání, spadla z nás nervozita, kdy jsme hráli o holý život. Ukázali jsme, že máme kvalitu na to, abychom se pohybovali v jiných patrech tabulky, než tomu je momentálně.“

Skvělý zápas odehráli Michal Škoda s Jaromírem Zmrhalem, souhlasíte?

„Když si vzpomenu na Michala Škodu, který byl jednou nohou skoro na odchodu… Měl chuť se o to poprat a popral se doslova. Vrací to skvělými výkony. Každý zápas má naběháno nejvíc kilometrů, člověk se na něj může spolehnout, že všechno odehraje na sto procent. Teď to korunoval i brankami, Jarda Zmrhal to samé. Ukázal, co v něm doopravdy je. Chvíli mu to po dlouhé pauze, kdy nehrál, trvalo. Praxe chyběla. Ukázal, že je to kvalitní hráč.“

