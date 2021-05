Kuchta o Hložkovi věděl: Stadion řval, ať to kluci hrajou na mě. Cíl je LM

Věděl jste už v průběhu zápasu, že Adam Hložek ze Sparty dal za poločas čtyři góly?

„Asi bych lhal, kdybych to nesledoval. Kluci mi to říkali o poločase. Ale soustředil jsem se na výkon, na to, abychom vyhráli. Pak mi Přéma Kovář říkal, že Hložek střídal. Celý stadion řval moje jméno, aby to kluci hráli na mě. Nepodařilo se mi dát další gól, ale nevěším hlavu, i tak to byla skvělá sezona. Jsem rád, že jsem mohl být tohohle součástí.“

O korunu pro krále střelců se s ním budete dělit.

„Cením si toho, že mi kluci k téhle trofeji pomohli. Pro mě to je snová sezona, nečekal jsem to.“

Nemrzí vás teď neproměněná penalta s Karvinou?

„Teď asi jo. Nemám na to nejspíš nohu, přenechám to lepším exekutorům. Mám jinou přednost, než je kopání penalt. Klukům jsem se omluvil, oni mi řekli, ať si z toho nic nedělám. Asi v budoucnu na ni někdy půjdu, ale v nejbližší době asi ne.“

Jaká byla z vašeho pohledu celá sezona?

„Extrémně náročná. Začátek nás nezastihl v top formě. Myslím, že se to lámalo v Beer Ševě (prohra 1:3 – pozn. aut.), něco jsme si řekli v kabině, pak nás to nakoplo. Myslím, že na tuhle sezonu budeme vzpomínat v nejlepším, protože se nám podařilo úplně všechno, co jsme chtěli.“

Kde přišel pro vás osobně zlom?

„V prvním zápase v Evropské lize, kdy jsem nastoupil v základní sestavě, a podařilo se mi dát dva góly (doma proti Nice). Pak jsem jel v laufu, sice jsem do zimní přestávky nedal tolik gólů, ale i tak si myslím, že jsem byl pro mužstvo platný. Pak se to zlomilo krátkou zimní přípravou, kdy jsme intenzivně trénovali. Osobně jsem to potřeboval, protože jsem v létě přišel zraněný, a pak mě jako prvního z týmu zasáhl covid. Musel jsem dohnat manko. Pak už to nějak vyplynulo, kluci mě ve vápně nacházeli, řekl bych, že jsem si pozice i dobře hledal. Vzniklo z toho tolik gólů. Jsem, rád, že jsem pomohl k titulu a double.“

Pomáhá vám i Stanislav Tecl, který sice tolik nehraje, ale zdá se, že spolu máte výborný vztah?

„Nikdy jsem nezažil, aby mi nikdo neházel klacky pod nohy. Takového parťáka mít, to je bomba. Navzájem si přejeme. On toho bohužel moc neodehrál. Hrozně jsem si přál, abychom nastoupili spolu. Vzpomenu zápas se Zlínem, kdy šel o poločase střídat. Mně to bylo líto, protože on si zasloužil být na hřišti a já v tu chvíli ne. Máme spolu báječný vztah. Jsem rád, jak mě tu přijal on i ostatní kluci. Jsem mezi nimi šťastný.“

Co další sezona, kdy vás hned na začátku čeká předkolo Ligy mistrů? Je pro vás bonusem, že už máte jistotu, že na podzim budete hrát základní skupinu některého poháru?

„Chceme se dostat do Ligy mistrů, to je náš cíl. Dáváme si jen nejvyšší mety. Kdybychom tu zažili Ligu mistrů, byl by to skvělý start do nové sezony. Uděláme všechno pro to, abychom udělali radost sobě i fanouškům, aby tu zněla hymna Ligy mistrů. Doufám, že se nám to podaří, ale bude to extrémně náročné.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15. Lingr, 43. Kuchta Hosté: 76. Skovajsa Sestavy Domácí: O. Kolář – Bah, Kúdela (C), Deli, Oscar – Samek (83. Zima), Traoré (84. Kačaraba) – Van Buren (74. Júsuf Hilál), Lingr (64. Beran), Olayinka (84. Tecl) – Kuchta. Hosté: Vorel – P. Novák, Králik, L. Havel, Skovajsa – Čavoš (C), Havelka – Brandner, Vais (71. M. Valenta), Mészáros (56. Mršić) – Alvir (63. Vítovec). Náhradníci Domácí: Kačaraba, Rigo, Beran, Kovář, Júsuf Hilál, Zima, Tecl Hosté: Drobný, Kladrubský, Kousal, Ledecký, Mršić, Valenta, Vítovec Karty Hosté: Skovajsa, Havelka, M. Valenta Rozhodčí Klíma – Hájek, Hock – Cieslar Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

