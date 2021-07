Gól, potlesk i únava! Limberský proti Plzni: Neberu to tak, že jsem odešel

Najednou nestál na hřišti v barvách favorita, ale oblíbeného plzeňského soupeře v přípravách. Limberský se v červnu přesunul do třetiligových Domažlic, jeho první start znamenal ostrou prověrku. Emočně i herně.

„Byl to zvláštní pocit. Ale šlo o přátelák, já hraju neprofesionální soutěž, neberu to jako konkurenci Viktorky. Užil jsem si to, přišlo hodně fanoušků. Byl to skvělý zápas, všichni jsme spokojení - Viktorka vyhrála a my máme super výsledek,“ hodnotil sobotní přípravu.

Blonďatý obránce nastoupil s klasickou osmičkou na zádech, nicméně z levého beka se zatáhl na stopera. Slíbil to, co už před lety avizoval - že dohrání po velké kariéře si představuje v Domažlicích a uprostřed obrany. Tam, kde naposledy za Plzeň hrál v nepovedeném play off Evropské ligy proti Záhřebu (únor 2019, Plzeň prohrála 0:3 a Limberský dostal červenou).

„Tam to nebylo úplně ideální, ale trenér tady se mnou počítá na stopera. Za dva měsíce mi bude 38, kraj už se mi ani nechce pilovat, jsme takhle domluvení. Zvykám si tam, zápas od zápasu je to lepší, věřím, že tam budu platný,“ doufal.

V utkání hraném na 4x30 minut vydržel na trávníku rovných sto minut, vzhledem k tomu, že za sebou zatím nemá dlouhou přípravu, si opravdu mákl. Už v závěru třetí čtvrtiny se několikrát vydýchával v předklonu a naznačoval, že toho má tak akorát. „Jsem na tom poměrně dobře, v Domažlicích trénujeme každý den, tréninky jsou dlouhé, náročné. Trenér je na nás trošku ras a dává nám hodně zabrat. Na soutěž budeme nachystaní,“ ujistil.

Na úvod mohl jeho riskantní rozehrávky využít Beauguel, pak už se ale „Limba“ srovnal. Šetřil energií při velkých sprintech, nicméně často se zapojoval do rozehrávky, vynikal v poziční hře. Jeho podpis měly obě domažlické trefy – v 71. minutě proměnil penaltu, výborným ziskem balonu a rozjetím útoku začal i povedenou akci, po níž hosté snížili na 2:3.

„Nebyl jsem na ni určený, váhal jsem. Ale náš kapitán Petr Mužík se na mě podíval, dali jsme na dálku střižbu. Já vyhrál a šel, naštěstí jsem proměnil,“ komentoval svou trefu. Až v závěru pojistil výhru favorita Lukáš Matějka na konečných 4:2. Před ním dva pokutové kopy proměnil Tomáš Chorý, úvodní trefu obstaral Jean-David Beauguel.

Ale zpět k Limberskému – už při nástupu se dočkal ovací fanoušků, kteří nezapomínají na jeho dlouhou a úspěšnou kariéru ve Štruncových sadech. Při střídání došlo i na oblíbený pokřik 'Limberský, ty jsi hovado'. Zkušený obránce se vřele pozdravil s bývalými parťáky, na trávníku pak nikoho nešetřil.

„Ani to neberu tak, že jsem odešel. Ukončil jsem profesionální kariéru, na hřišti se za Plzeň neobjevím, ale v klubu jsme pořád v každodenním kontaktu s vedením i klukama v kabině. Nostalgie mě ani moc nepřepadla, pořád jsem součástí klubu a tak to zůstane celý život, i kdyby jako řadový fanoušek. Klub nikdy neopustím,“ vzkázal Limberský.

Jeden z nejlepších českých obránců poslední dekády v Plzni získal pět titulů, třikrát si zahrál základní skupinu Ligy mistrů. Červenomodré barvy Viktorie Plzeň vyměnil v sedmatřiceti letech za modrobílou z Domažlic, kam zamířil po uzavření aktivní profesionální kariéry. Poprvé okusí třetí ligu, ambicí bude postup do druhé nejvyšší soutěže.