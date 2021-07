Akce kulový blesk! Hložek zrelaxuje v Monaku, kdy se připojí ke Spartě?

Za běžné situace by vyrazil někam za exotikou. Velmi pravděpodobně k moři. Tyhle kratochvíle si ovšem Adam Hložek nyní musí odepřít. Vzhledem k tomu, že se protlačil do nominace reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého na EURO 2020, sezona se mu vydatně protáhla.

Největší český talent poslední dekády jí vlastně zakončil až v sobotu, byť čtvrtfinálovou porážku 1:2 s Dánskem sledoval v Baku pouze na tribuně. Na šampionátu ovšem naskočil do čtyř utkání a dohromady nastřádal 76 minut. Když tomu připočteme náročný program ve Spartě, je evidentní, že nějaký oddech Hložek potřebuje.

Ovšem pouze minimální. Od klubu totiž dostal volno jen na pár dní. I proto rodák z Ivančic hned v pondělí vyrazil s přítelkyní do Monaka, v městě miliardářů milionový chlapec stráví necelých pět dní. Podle informací serveru iSport.cz už v pátek přiletí do Prahy, aby obratem vyrazil do Bad Kleinkircheimu.

V malebném rakouském městečku u slovinských hranic se totiž Sparta připravuje na ostrý start nového ročníku, který je doslova za dveřmi. „Dohoda s klubem byla jednoznačná. Adam potřebuje nějaký prostor na odpočinek, na druhou stranu je pochopitelné, že ho Sparta chce mít co nejdříve v přípravě,“ prohlásil hráčův agent Pavel Paska ze společnosti ISM.

I proto vznikl tenhle pětidenní kompromis. Od soboty pak osmnáctiletý útočník skočí rovnýma nohama do letní přípravy. Bude tak mít necelé dva týdny, aby se nachystal na klíčový dvojzápas celé sezony.

Pražané totiž už v úterý 20. července vykopnou ve Vídni dvojzápas s Rapidem v rámci druhého předkola Ligy mistrů. Odveta je na programu o osm dní později na Letné. Pokud Sparta rakouského soka odstraní z cesty, zajistí si minimálně účast v základní skupině Evropské ligy.

Právě Hložek má rudým k této metě významně dopomoci.