Jílek o penaltě: Nebylo to ve vápně. Jak verdikt zdůvodnil sudí Orel?

Osud si s ním trochu pohrál. Trenér Václav Jílek se v létě vrátil do Sigmy. A hned k prvnímu soutěžnímu duelu vyrazil na Spartu, ze které byl loni v únoru odvolán. Návrat to byl hořký, jeho svěřenci totiž favoritovi podlehli 2:3 a kouči ležela v žaludku mimo jiné i vyrovnávací branka z penalty. „Z mého pohledu jasný faul, ale co mám informace, nebylo to ve vápně,“ prohlásil.