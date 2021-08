Peltova „návštěva“ u sudích: Jablonci hrozí pokuta až 5 milionů, co boss?

Bylo to patnáct sekund, které otřásly FORTUNA:LIGOU. Nebo přinejmenším Jabloncem. Třetí tým uplynulé sezony má místo příprav na cestu do Glasgow, kde ho ve čtvrtek čeká odveta III. předkola Evropské ligy s Celtikem (první zápas 2:4), plnou hlavu nejčerstvější kauzy svého majitele Miroslava Pelty. Známý funkcionář byl v neděli přistižen, jak o přestávce zápasu s Bohemians vychází z kabiny rozhodčích, kde pochopitelně neměl co pohledávat.

„Nechápu, jak je to možné. Nepřijde mi to normální,“ divil se trenér Luděk Klusáček, který Peltu načapal.

Komise rozhodčí ho ve svém prohlášení podpořila.

„KR FAČR souhlasí s vyjádřením trenéra Bohemians Praha 1905, pana Luďka Klusáčka, že v kabině rozhodčích mají být při fotbalovém utkání pouze oprávněné osoby, mezi které majitel klubu samozřejmě nepatří,“ uvedla komise, které nově šéfuje Radek Příhoda.

Hlavní sudí utkání Tomáš Klíma uvedl mimořádnou událost do zápisu o utkání, který bude jedním z důležitých dokumentů při posuzování celého případu.

„Během poločasové přestávky přišel do kabiny rozhodčích pan Miroslav Pelta, načež jsem jej požádal, aby kabinu rozhodčích neprodleně opustil. Zdržel se cca patnáct sekund. Před svým odchodem komentoval dosavadní vývoj utkání slovy: My hrajeme strašně, vy ale pískáte dobře. Omlouvám se za chování trenéra (Rady), domluvím mu. Držte se!“ uvedl Klíma v dokumentu.

Kdo zná okolnosti a dokáže si vše zasadit do souvislostí, může Peltova slova číst jako nátlak. Nebo minimálně skrytou prosbu o pomoc v utkání, které se pro jeho tým nevyvíjí dobře. Jablonecký boss dobře ví, kudy běží zajíc a s lidmi to umí, čímž se rád chlubí. Partě nezkušených sudí, jejichž kariéru může díky svému vlivu ovlivnit, sdělil přesně to, co potřeboval. Vytvořil očekávání – a kdo by chtěl zrovna Peltu zklamat?

Jakýkoli zlý úmysl mu však půjde samozřejmě jen těžko dokázat, to už je teď jasné. Třeba nakonec ani nebude stíhán.

„Jestli bude nějaký důvod zahájit disciplinární řízení s panem Peltou, teprve uvidíme. Zatím se seznamuji se všemi dostupnými podklady, čekám ještě na zprávy delegátů,“ prohlásil v pondělí Richard Baček, předseda disciplinární komise LFA.

Naopak zahájil řízení s jabloneckým klubem, který nezvládl svou roli pořadatele, když umožnil vstup do kabiny rozhodčím nepovolané osobě. Tedy Peltovi.

„V případě klubu to vypadá na jednoznačné porušení povinností pořádajícího klubu, za kterou mu teoreticky hrozí finanční sankce až do výše pěti milionů,“ potvrdil Baček.

Jablonec na sociálních sítích přiznal své pochybení. „Byla to chyba a je na místě se omluvit. Za naše pochybení jsme připraveni nést následky.“

Rázně chce proti tomuto obecně rozšířenému nešvaru, který evidentně přežívá i v nových pořádcích, postupovat i Příhodova komise.

„Jakékoli nedodržování těchto interních opatření ze strany rozhodčích bude KR FAČR důsledně trestáno,“ uvedla ve svém prohlášení. „Komise rozhodčích zároveň tímto prohlášením vyzývá všechny fotbalové funkcionáře, aby dodržovali fotbalové normy a také se vyhnuli všem neoficiálním kontaktům s rozhodčími tak, aby nebyl poškozován český fotbal.“

Oprávněný apel. Ale stačit bude sotva.