Vrba: Hložek opět ukázal, jak je pro nás důležitý. Promluvil o stavu Čelůstky

Rozdílné poločasy, to je v úvodu sezony v podání Sparty tak trochu kolorit. Nejprve spíš bída, potom ofenzivní exploze. Platilo to i v sobotu večer proti Hradci Králové. Odpor nováčka zlomil favorit až po změně stran, ovšem nekompromisně. Čtyřmi góly se Letenští vrátili na vítěznou kolej a alespoň dočasně i do čela tabulky. „V prvním poločase nám chybělo lepší postavení pro zakládání útoků. V tom druhém už jsme si udělali prostor lépe a dokázali toho využít,“ pochvaloval si trenér Pavel Vrba.

Musel jste po nevýrazném prvním poločase v kabině hodně zvýšit hlas?

„V prvním poločase jsme měli dvě tři situace, kdy jsme mohli dát gól, a zápas přiklonit na druhou stranu. Je ale pravda, že i Hradec tam měl dobré situace, které nedohrál. Pomohl nám Hložkův gól, zakončil to skvěle. Při vedení 1:0 jsme měli víc prostoru, v prvním poločase nám chybělo lepší postavení pro zakládání útoků. V tom druhém už jsme si udělali prostor lépe a dokázali toho využít. Výsledek je pro nás hodně pozitivní, pro soupeře možná trochu nepřesný. V prvním poločase hrál velice dobře.“

V úvodu sezony obecně platí, že máte výrazně lepší druhé poločasy. Čím to je?

„Většina našich soupeřů je důsledná. Dobře brání, nedá nám tolik prostoru, a my si s tím nedokážeme tolik poradit. V přečísleních a situacích jeden na jednoho se prosazujeme mnohem lépe, máme na to typy. Hložek, Karlsson, Pešek. To pak dělá rozdíl ve druhých poločasech, kdy mohou být soupeři unavenější."

SESTŘIH: Sparta - Hradec Králové 4:0. Vysoká výhra Letenských, dvakrát pálil Pešek

Adam Hložek v posledních utkáních šance zahazoval, teď se trefil a přidal i asistenci. Pomohl mu přesun na podhrotovou pozici?

„Myslím si, že Adamu Hložkovi to sedí celou dobu, co jsem tady. Ať už nastoupí kdekoli. Strašně nám pomáhá, je pro nás důležitý. Proti Hradci to zase ukázal.“

Matěj Pulkrab sice gól nedal, ve druhém poločase ale odvedl spoustu cenné práce. Potěšil vás jeho výkon?

„On je taková typologie. Není brejkový, ale dokáže uhrát první balony a ve vápně umí být nebezpečný. Ve druhém poločase byl v tomhle směru úspěšný. Chceme to po něm, protože nám tím strašně pomůže. Víme, že těžko přesprintuje čtyři obránce, ale je silný v soubojích a na míči. Určitě nám pomohl.“

Sparta - Hradec Králové: Jedovku Sáčka dorazil Polidar, 3:0

Stejně jako v předchozích domácích utkáních vaši hráči hodně klouzali. Snažíte se to nějak řešit?

(Hořce se usměje) „Musíme poprosit správce, aby nás pustil na Letnou na trénink. Abychom vůbec zjistili, jak tráva vypadá. Celou dobu jsme na Strahově, ale budeme si muset vždy udělat jeden trénink na hlavním stadionu, abychom si terén osahali.“

V nominaci na utkání opět chyběl stoper Ondřej Čelůstka. Jaký je jeho stav?

„Jsou to stejné problémy jako po mistrovství Evropy, pořád doléčuje zranění, které tam utrpěl. Neustále se to nějak lepí, vždy se až ke konci týdne dozvídáme, jestli bude k dispozici nebo ne. Musíme být trpěliví. Možná během reprezentační přestávky bude ideální prostor, abychom ho dali do kupy, a mohl pak být k dispozici.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 54. Hložek, 67. Pešek, 72. Polidar, 88. Pešek Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Wiesner (85. A. Gabriel), Panák, Hancko, Polidar – Pavelka (C), Sáček – Karabec (59. Moberg Karlsson), Hložek (85. Souček), Pešek – Pulkrab (76. Drchal). Hosté: Fendrich – Mejdr, Donát, J. Král, Urma (90+3. Jakub Klíma) – Kodeš, J. Rada (76. Soukeník) – Harazim, Jakub Rezek (61. Prekop), Vlkanova (C) (76. Vašulín) – Kubala (61. P. Dvořák). Náhradníci Domácí: Heča, Vitík, Gabriel, Souček, Drchal, Moberg Karlsson, Minčev Hosté: Vízek, Kateřiňák, Soukeník, Prekop, Klíma, Dvořák, Vašulín Karty Hosté: J. Král, Kodeš, Donát, Harazim, Prekop Rozhodčí Machálek – Kříž, Vodrážka Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 6 263 diváků

Pešek: Zažívám krásné období. Mám výhodu, že jsem Spartou prošel