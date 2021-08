Tak přece velký přestup? Slavia jedná s Brightonem o Simovi

Je to jeho poslední utkání ve Slavii? Abdallah Sima pravděpodobně stráví v týmu českého mistra rok a necelý měsíc, podle zdrojů Sportu se totiž rýsuje jeho přestup do Premier League. „Sešívaní“ o mladém Senegalci jednají s Brightonem, v zákulisí se mluví o částce, která by měla přesahovat v přepočtu 200 milionů korun.