Krch se vrátil a řídil obrat: Cítil jsem deku. Gól pod kotlem? Fantazie

Je teprve 6. kolo. Přesto už to byl důležitý zápas.

„Věděli jsme, že oba týmy budou chtít extrémně vyhrát před reprepauzou. Hlavně my, protože jsme neměli ani jedno vítězství, tak jsme si na tom zakládali. Na začátku jsme diktovali tempo, měli jsme hodně standardek, pomáhali jsme si dlouhými auty, ale z jedné lehkovážné situace jsme dostali gól. Pak jsme zas dobývali a pomohla nám penalta. A na standardky jsme měli hodně pokusů a jeden se ujal.“

S tím se pak asi o hodně líp šlo do druhé půle?

„Věděli jsme, že jsme lepší a pětadvacet minut jsme hráli aktivně. Dali jsme třetí gól a od té doby jsme byli zbytečně pasivní. A Teplice úplně naopak, jako by už vůbec neměly co ztratit, zatímco my se báli o výsledek, nakonec to skončilo takovouhle přestřelkou.“

Nastoupil jste poprvé v sezoně v základu a rovnou jako kapitán. Byla to o to větší odpovědnost?

„Jelikož už jsem tu dlouho, tak všichni my zkušenější hráči odpovědnost cítíme. Ať jsme kapitáni, nebo ne. Nějaký tlak cítíme, ale vyhrát chceme vždycky.“

Jaká byla nálada na hřišti, když Teplice z ojedinělé šance šly do vedení?

„Byli jsme opaření. Přestali jsme mluvit a cítil jsem chvilkovou deku. Ale naštěstí jsme se do nich dostali. Ze hry se nám to tolik nedařilo, ale hodně nám pomohly standardky.“

Jaké bylo po dlouhé době slavit gól pod kotlem?

„Fantastické! V minulé sezoně jsem góla nedal, takže to bude tak po roce a půl. Naštěstí se nám zápas povedlo otočit ještě do poločasu, takže skvělé.“

Je výhra o to důležitější, že je první v sezoně a po dlouhém čekání?

„Jednoznačně. Zakládali jsme si na tom, abychom nedostali gól a nakonec jsme dostali dva, i když Teplice do 70. minuty tolik šancí neměly. Na tom ještě musíme zapracovat, ale hlavně že už se podařilo vyhrát, od toho se můžeme odrazit.“

Nebáli jste se přeci jen v závěru při tlaku Teplic?

„Měli jsme to v hlavách. Posledních 15 minut od nás nebylo dobrých. Zbytečně jsme klesali a museli jsme míče odhlavičkovávat ve vápně. A když jsme to skoro všechno přečkali, dostali jsme zbytečný gól… Měl jsem v hlavě, že by to bylo velmi špatné, kdybychom si nechali vyrovnat.“

