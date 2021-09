Peklo v obraně Slavie! Zaskočit může mazák z béčka, mladíci i kapitán

Ondřej Kúdela doléčuje poraněný kotník, Taras Kačaraba se dává do kupy po zlomenině v obličeji, Ladislav Takács hojí svalové zranění. Slavii zbyli do středu obrany Aiham Ousou a zaskakující stoper Tomáš Holeš. Na nich by měla obrana v nejbližších zápasech stát. Jenže co když bude chtít trenér Jindřich Trpišovský jednoho z nich pošetřit nebo udělat v srdci defenzivy změnu z jiného důvodu? Jaké možnosti má? Deník Sport je rozebírá.

Jan Bořil Ve středu obrany už se mihnul a nedopadlo to pro něj ani pro celý tým dobře. Stopera si naposledy vyzkoušel před tři čtvrtě rokem v Leverkusenu v rámci Evropské ligy, Slavia si odvezla debakl 0:4. „V takhle těžkém zápase stopera ještě nehrál. Chvilku se v tom hledal, ty situace byly mimořádně těžké. Ve druhé půli se rozehrál. Určitě to nebylo z jeho strany dokonalé,“ hodnotil ho tehdy trenér Trpišovský. Na stoperu by mohl prodat důraz, ale chybí mu centimetry i lepší orientace. Výhodou je, že levého beka, kde Bořil obvykle nastupuje, dobře zvládne Oscar. Kapitán Slavie Jan Bořil v souboji s Petrem Reinberkem ze Slovácka • Foto Pavel Mazáč / Sport

Jakub Hromada Když se po dlouhém zranění pokoušel na podzim 2019 v nabitém kádru zaujmout, vyzkoušel ho trenér Trpišovský na stoperu v pohárovém utkání proti Vyšehradu. Následně na jaře jednou naskočil ve středu obrany na hostování v Liberci. Jako defenzivní záložník má předpoklady v tom, že je zvyklý hrát ve středu pole, umí být důrazný v soubojích. Limituje ho, že kvůli trestu za dodatečné vyloučení v play off Evropské ligy proti Legii Varšava momentálně nefiguruje na soupisce pro Konferenční ligu. V domácí lize a poháru ho ale mohou trenéři využít a rozložit tím síly. Slávistický záložník Jakub Hromada v ligovém utkání • Foto Dominik Bakeš / Sport

Alexander Bah V kariéře už vyzkoušel dost pozic. Začínal jako útočník, nastupoval jako levé křídlo, jeho hlavní pozice ale vykrystalizovaly napravo. Tuhle stranu pokrývá buď jako bek, nebo jako křídlo. Na post stopera má velmi dobrou rychlost, kterou by mohl uplatnit v soubojích. Zároveň je přizpůsobivý, učenlivý, agresivní. Pravou stranu bez něj by adekvátně obsáhli Lukáš Masopust a Ubong Ekpai. Baha to ale táhne dopředu, ve středu obrany by musel být takticky zodpovědnější. Zároveň by na něj vzrostly nároky v rozehrávce. Každopádně je to možná překvapivá, ale zajímavá varianta. Slavii proti Unionu poslal do vedení Alexander Bah • Foto Dominik Bakeš (Sport)

Daniel Samek Stopera ještě v nedávné minulosti hrál, v áčku Slavie má ale místo coby defenzivní záložník, kouč Trpišovský ho v posledních ligových kolech poměrně hojně nasazoval. „Ještě před rokem jsem si myslel, že z něho bude spíše střední obránce. To, že umí odehrát kvalitně obě pozice, může být pro něj i pro Slavii do budoucna velkou výhodou,“ prohlásil pro Sport nedávno trenér Petr Havlíček, jenž Samka vedl v mládežnické reprezentaci. Je otázkou, jak rychle by se sedmnáctiletý objev adaptoval na pozici stopera ve výrazně rychlejším a důraznějším dospělém fotbale. Dobré základy ale má. Gólová radost slávisty Daniela Samka v zápase proti Slovácku • Foto Pavel Mazáč / Sport

Michal Šmíd Ryzí stoper, který je hned k dispozici, tedy ne pro Konferenční ligu, kde není na soupisce. Působí v třetiligovém béčku Slavie, kde dělá ve čtyřiatřiceti letech mentora perspektivním spoluhráčům. Není to tak dávno, co českou nejvyšší soutěž hrál, tři celé zápasy absolvoval na jaře 2020 před koronavirovou pauzou. V české lize odkopal 175 utkání, má zkušenosti, věděl by, jak se chovat, nerozklepal by se. Otázkou je jeho aktuální výkonnost a to, jak by ligové tempo stíhal. Měl lehké zranění, ale je připraven. Podobně zkušený záskok by mohl udělat Michal Švec, další mazák z béčka. Michal Šmíd v dresu Bohemians • Foto Pavel Mazáč (Sport)