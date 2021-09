Stoch hledá oživení: Možná poslední šance. Oslovil mě Kozlův zájem

Naposledy se v Česku loučil doublem, se Slavií si sáhl na mistrovský pohár i trofej z domácího poháru. K tomu nasázel dvanáct gólů a na dalších jedenáct přihrál, teď se ovšem Stoch vrací v úplně jiné pozici. Koneckonců návrat do řeckého PAOKu ani angažmá v polské Zaglebii Lubin nedopadly zrovna podle jeho představ. Slovan ale řadu osudů dokázal nakopnout, minulost se tam odhazuje. Stačí vzpomenout na příběhy Jana Kuchty, Tomáše Malínského nebo Jakuba Peška...

Vracíte se do české ligy, kývl jste na nabídku Liberci. Co rozhodlo?

„Ani nevím, kdy mě Liberec kontaktoval poprvé, ale jednání byla celkem rychlá. Oslovil mě hlavně velký zájem trenéra. Osobně mi volal, což se stalo možná… Asi ano, poprvé v životě. To mě nadchlo. Dal mi nějaký čas na rozmyšlení a pak jsem se vyjádřil, že do toho jdu. Nechtěl jsem dál čekat. Pokusím se zabojovat a nějakým způsobem se dostat do tempa. Pevně doufám, že dřív, nebo později se mi nabrat kondici podaří. Udělám pro to všechno, jde dost možná o moji poslední šanci se nějak uchytit. A dát o sobě vědět. Uvědomuju si to, dám do angažmá sto procent.“

Liberec - Mladá Boleslav: Tupta krásnou střelou dal Slovanu vedení 2:1!

Byly ve hře i jiné varianty?

„Nějaké nabídky jsem měl, angažmá se řešila. Něco padlo a něco jsem zase odmítl já, nakonec vstoupil do hry Liberec. Oslovil mě hlavně už zmiňovaným telefonátem trenéra. Luboš Kozel mi řekl svoji představu a vizi, což se mi hrozně líbilo.“

Ale start do sezony nemá Slovan zrovna vydařený...

„Start vážně nebyl dobrý, ale vzhledem k tomu, jaké se tu sešlo mužstvo, věřím v posun. Že se výkon bude zlepšovat a klub postoupí tabulkou nahoru. Jak jsem říkal v rozhovoru při oznámení podpisu smlouvy, Liberec nepatří na příčky, kde se nachází. Myslím, že se vše bude zlepšovat.“

Přes léto jste trénoval s třetiligovým Motorletem. Proč zrovna tam, kvůli známostem?

„Žiju v Praze a chtěl jsem trénovat někde ve městě. A trénovat hlavně s týmem. Po loňské zkušenosti, kdy jsem se spoustu měsíců připravoval sám a pak jsem šel do Polska, jsem si řekl, že už podobnou situaci nechci zažít. Agent má na Motorletu známé, zná se s majitelem klubu i koučem Martinem Poustkou, který trénoval na Slavii. Všichni byli ochotní a jsem vážně rád, že jsem si tam mohl zatrénovat a být v kontaktu s ostatními hráči. Nějakým způsobem jsem se udržoval a cesta k fyzické připravenosti může být díky tomu na 90 procent kratší, než v době, kdy jsem šel do Polska.“

Jak budete na angažmá v Zaglebii vzpomínat? Nakonec trvalo jen necelých pět měsíců.

„Byla to velmi těžká doba. Sedm měsíců jsem trénoval individuálně, během koronaviru se žádná mužstva nescházela. Měl jsem sice osobního trenéra, který mi dával zabrat, ale je rozdíl mezi tím trénovat sám a být součástí týmu... Do Zaglebie jsem přicházel v únoru, kdy už se hrála polská liga, hráči byli v tempu a prošli celou přípravou. To jsem neměl. A bylo to znát. Některé zápasy mi vyšly, jiné zase ne, ale samozřejmě jsem s tím ani já nemohl být spokojený. Výkony jsem si představoval jinak. Právě proto jsem ani teď nechtěl déle čekat, jestli přijde nějaká další nabídka, nebo ne. Poslední rok už jsem zkrátka znova zažít nechtěl.“

Co vlastně nálada v liberecké kabině? Poslední last minute obrat s Mladou Boleslaví (2:1) musel asi tým dost povzbudit, ne?

„Nálada je úplně fantastická. Pořád hraje hudba, vidím všude úsměvy na tvářích… Jsem vážně mile překvapený, i když jsem už předtím slyšel od spousty lidí, že v Liberci se pořád udržuje atmosféra pozitivní. Střetl jsem se za poslední dny se spoustou milých lidí. Věřím, že budeme pokračovat na podobné notě, vítězství určitě dodalo pohodu. Snad se v neděli (proti Jablonci) potvrdí. Čekají nás teď mega těžké zápasy, uvidíme, jestli nějaké bodíky získáme, nebo ne.“

Jablonec, Baník a pak Slavia. Těšíte se za starými známými do Edenu?

„Bude to pro mě speciální zápas. Beru to jako takovou motivaci, abych teď a následně přes reprezentační přestávku co nejvíc zamakal, jak to jen půjde. Strašně se na to utkání každopádně těším.“

A jak na tom vlastně kondičně teď jste?

„To se teprve ukáže. Nemůžu to úplně zhodnotit, budeme se snažit, abych byl připravený co nejdřív. Trochu mi hraje do karet, že bude za chvíli právě repre pauza. Budu mít prakticky dva týdny tréninky, během té doby se toho dá strašně moc udělat. Pak už budu v úplně jiném stavu, než jsem teď.“

Berete Slovan jako odrazový můstek dál? Pomýšlíte ještě na zahraniční štaci?

„I to se teprve uvidí. Netajím se tím, že bych si chtěl ještě nějaké zahraniční angažmá vyzkoušet, ale bude to záležet hlavně na mně a mých výkonech. Když budu hrát dobře, můžu se dostat někam dál a pokud ne, tak to nedopadne. Varianty jsou jenom dvě.“