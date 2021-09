Buldoček, co zase kouše. Drchal po zraněních pálí, vyhoví si s Hložkem?

Před třemi lety měl vše nalajnované: nadějný žolík a jednou možná i nástupce končícího Davida Lafaty. Ovšem osud si s Václavem Drchalem šeredně pohrál – místo branek na Letné dvakrát operované koleno, pokaždé zkřížený vaz. Noční můra všech fotbalistů. Dnes je 22letý útočník zpátky v rudém dresu. Ve formě. Čtyři góly z posledních čtyř soutěžních zápasů to potvrzují. „Cítím se dobře,“ hlásí před výjezdem do Zlína.

Rok 2018 neměl na Letné jen negativní kontury kvůli fiasku spojenému s angažmá trenéra Andrey Stramaccioniho. Sparta během dvanácti měsíců dostala do prvního týmu dva talentované hráče, kteří měli symbolizovat budoucnost klubu – Václava Drchala a Adama Hložka.

Paradoxně daleko víc fanoušky zasáhl druhý a mladší z dvojice, ale nutno podotknout, že na rozdíl od plavovlasého hrotového útočníka se mu na startu dospělé kariéry vyhnula zranění. První vážné Drchala potkalo už na jaře 2018, jen pár měsíců od debutu za áčko. Diagnóza zněla drsně – přetržený přední zkřížený vaz v koleni.

Dravý forvard ale ukázal velkou nezdolnost a stihl se vrátit do konce roku. „Drchy je takový buldoček, vypadá v tréninku velmi dobře,“ pronesl o něm tehdy na startu zimní přípravy asistent trenéra Radoslav Kováč, když se Drchal prosadil hattrickem do sítě Táborska.

O několik dní později už sdílel s Hložkem pokoj na soustředění v Marbelle. Slunné španělské letovisko oběma mladíkům sedělo, hned si na hřišti i mimo ně padli do oka. Vše se opět rozjíždělo velice slibně.

„U Adama Hložka je to technické pojetí hry a orientace v prostoru. Dokáže vytvářet zajímavé situace. V případě Vency Drchala je to otázka tahovosti a střeleckého potenciálu, ten má obrovský. Když se dostane do příležitosti, většinou je z toho gól,“ pochvaloval si kooperaci dvou mladých vlčáků Petr Janoušek, další z asistentů Zdeňka Ščasného.

Ovšem přišla další krutá rána.

Rodáka z jižních Čech opět skolilo vážné zranění. Operované koleno nevydrželo a v závěru sezony 2018/19 padlo definitivní rozhodnutí: další operace a návrat k fotbalu až v roce 2020. To však ještě netušil, že mu cestu k fotbalu zamezí koronavirová pandemie.

Od jeho debutu uplynuly dva roky a Drchal strávil víc času na marodce než v rudém dresu. Přitom do prvního týmu Letenských přicházel jako střelec z dorostu. Na podzim 2017 nastřílel 26 branek a ofenziva výkladní skříně strahovské akademie stála vyloženě na něm.

Restart měl přijít mimo Prahu. V létě minulého roku si mladého střelce vytáhl Karel Jarolím do Mladé Boleslavi. Ve středních Čechách se však střídalo polojasno s oblačnem. Góly začal Drchal střílet až v samotném závěru hostování.

Ze Sparty však přišel povolávací rozkaz a stále mladý útočník se hlásil v létě Pavlu Vrbovi. Zkušený kouč ale nejdříve upřednostňoval na hrotu Adama Hložka, Lukáše Juliše či Matěje Pulkraba. Drchal musel čekat. Tak jako v posledních letech, vzhledem k svému zdravotnímu stavu, velmi často. Na téma trpělivost by mohl dávat soukromé lekce.

Vyplatilo se. Proti Hradci Králové si během čtvrthodiny připsal asistenci, v Plzni zase za 15 minut hry vstřelil gól, trefil se i minulý týden doma proti Jablonci a ve středu dvěma zásahy vyprovodil z MOL Cupu druholigovou Líšeň.

Sparta - Jablonec: Drchal si připsal první gól po návratu na Letnou, 1:0

Nadšení z Drchala bylo zpátky. Našla Sparta hroťáka k Hložkovi? „Střelecky je to dobré, padá mi to tam, jen mé výkony trochu zastiňují týmové výsledky. Ale musím říct, že se cítím dobře,“ vykládal Drchal skromně v rozhovoru pro klubovou televizi.

Trenéři, kteří s Drchalem v minulosti spolupracovali, nadšení mírní. Oceňují jeho dravost, rychlost a výběr místa. Zároveň zdůrazňují, že se jedná o typologii hráče, který není vhodný do ryze kombinačního stylu. Není typický zakončovatel po vzoru Davida Lafaty či technik, jenž umí obejít dva hráče a připravit šanci spoluhráči.

Daleko víc vynikne v brejkové hře, již však trenér Vrba praktikuje opravdu jen zřídka. Přesto se Drchal rve o šanci. Nevzdává se. Věří si, že může být útočníkem číslo jedna. Tak jak si to před lety při přesunu ze Strahova na Letnou vysnil.

Jak dopadne pokračování souhry s Hložkem? Další díl bude k vidění již v sobotu večer ve Zlíně.

VÁCLAV DRCHAL VE FORTUNA:LIZE