Vyloučený Kuzmanovič: Zamotanou hlavu má možná pan rozhodčí

Vyloučený hráč mužem zápasu? Jakkoliv to zní zvláštně, Nemanja Kuzmanovič z ostravského Baníku si to po představení proti Bohemians Praha (4:1) v 9. kole FORTUNA:LIGY zasloužil. Bojoval, dal vítězný gól, výrazně se podílel na třech brankách svého týmu. K tomu si velkou gólovou premiéru před plnými ochozy užil i jeho pětiletý syn Luka. Obě žluté, které od sudího Pavla Fraňka viděl, byly hodně přísné.

„Já z toho zamotanou hlavu nemám, možná pan rozhodčí má zamotanou hlavu. Já absolutně ne,“ komentoval dvaatřicetiletý záložník v pozápasovém rozhovoru pro O2TV. Kuzmanovič patřil k nejlepším na place. Makal, nevypustil jediný souboj, po slabším rozjezdu Baníku výrazně pomohl k obratu z 0:1 na 3:1. Před první brankou vybojoval v ostrém souboji s Petrem Hronkem míč, poslal gólový centr. Druhý gól vstřelil po závaru před bránou a před třetím vybojoval rohový kop, který Jiří Fleišman přesně posadil na hlavu Jakuba Pokorného.

Také však dostal dvě žluté. Oba hodně přísné. První v 52. minutě za ruku, druhou v 78. za úder rukou do obličeje Matěje Koubka. „Karty bych radši ani moc nekomentoval,“ ošíval se Kuzmanovič, ale pak svůj pohled přece jenom přidal. „První žlutá byla za ruku, co byla absolutně v přirozené v poloze. A před druhou tam na mě byly tři fauly – ten první na oranžovou pro soupeře.“

Faktem je, že Matěj Koubek držel Kuzmanoviče dlouho za paži. Pokud by se ostravský záložník skácel k zemi, píská se faul. Jenže se snažil souboj ustát, ruku z Koubkova sevření vymanit. A při tom se ho dotknul (ne úmyslně udeřil) rukou v obličeji.

Baník - Bohemians: Kuzmanovič se ohnal po Koubkovi a po druhé žluté musel pod sprchy

„Druhou žlutou jsem dostal za to, když jsem se snažil od soupeře odpoutat a rukou jsem se mu dotkl obličeje. Absolutně malá intenzita a pan rozhodčí to posoudil jako druhou žlutou...“

Trenér Ondřej Smetana se do rozebírání karet pouštět nechtěl. „Nechci hodnotit, takových soubojů je spousta,“ pokrčil rameny Smetana. „Rozhodčí nebudu hodnotit. Beru to jako fakt, v Liberci si budeme muset poradit bez Kuzmanoviče.“ Že to bude ztráta, netřeba rozebírat. „Je pro nás důležitý, ukazuje to od začátku přípravy,“ přitakal Smetana. „Hodně toho odpracuje, připraví situace pro spoluhráče. Nejenom finálními přihrávkami, ale i pohybem a prací. Chybět bude, ale kádr máme široký, musíme si s tím poradit.“

Kuzmanovič dal v lize svůj 21. gól, čtvrtý v dresu Baníku proti Bohemians. Před plnými ochozy se trefil i jeho pětiletý syn Luka. O přestávce byl v početné smečce nejmenších nadějí Baníku, které si v nájezdu na bránu mohly vstřelit svůj první gól na velké a nasvícené scéně.

„Snad se teda trefil, bylo jich tam fakt hodně a dva míče šly vedle,“ usmíval se táta Kuzmanovič, který s partnerkou Sofií myslel na synovu fotbalovou budoucnost už při narození. „Má dlouhé příjmení, když napíše Luka, nebude mít až tak velký problém s podepisováním,“ usmíval se Kuzmanovič už před pěti lety v rozhovoru pro Opavský a Hlučínský deník.