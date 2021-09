Hanuš o Tuptově gólu: Trefil to hezky. Musím střelci pogratulovat

Derby rozhodla střela Ľubomíra Tupty z přímého kopu. Co jste jí říkal?

„Kop to byl krásný. Hráči Liberce prodloužili zeď, takže jsem de facto nic neviděl, čekal jsem do poslední chvíle, zda to vyletí na moji stranu nebo přes zeď. Střela padala, přesouval jsem se k ní a chtěl jsem ji vyndat z branky, ale byl jsem už blízko tyče a bohužel se mi to nepovedlo. Trefil to hrozně hezky, stylem nahoru dolů. Musím střelci pogratulovat.“

Sám přiznal, že se to snaží kopat jako Cristiano Ronaldo. Je tahle střela specifická?

„Když to trefí a spadne to těsně před vámi, je to nepříjemné a obtížnější. Z pozice diváka či hráče to kolikrát vypadá, že to měl brankář chytit, ale není to jednoduché. V tom jsem zastáncem brankářů.“

Věděl jste, že to Ľubomír Tupta takto kope?

„Věděl jsem, že má dobrou střelu i techniku, takže jsem tušil, že to bude nepříjemný trestný kop. Ale kam to kopne, to jsem nevěděl, čekal jsem, jak se to vyvrbí.“

SESTŘIH: Jablonec - Liberec 0:1. Podještědské derby ovládli hosté, rozhodl přímák Tupty

Jak jste zápas pak prožíval? Moc práce jste na rozdíl od kolegy v liberecké bráně už neměl.

„Snažil jsem se zůstat v klidu, protože jsem věděl, že si šance vytvoříme. Kvalitu na to máme. Bohužel jsme tam nic nedotlačili. Soustředil jsem se na sebe a byl připravený na to, co přijde.“

Je to hodně frustrující prohrát po takovém průběhu?

„Je to nepříjemné, protože našich šancí bylo celkem dost. Ale občas to tak bohužel je. Věřím, že třeba už v příštím zápase se to otočí a třeba i my vyhrajeme šťastně. Spíš si řekneme, zda pro to každý mohl udělat víc. Příště to snad bude lepší.“

Pamatujete v lize zápas, kdy by soupeř nekopal jediný roh?

„Na žádný takový bych si asi nevzpomněl. Nejsem typ, který by to úplně sledoval, ale myslím si, že ne. V Jihlavě určitě ne a tady se mi to taky ještě nestalo.“