Sparta chce postavit národní stadion na Strahově. I pro sebe, kolik by stál?

Fotbalová asociace patrně při hledání úvěru na závazky spojené se Strahovem nevyslyší nabídku Sparty ani Slavie, obrátí se na bankovní domy. Pro letenský klub je to však jenom polovina příběhu, ta menší a méně důležitá. Hlavní zájem Sparty trvá: dohodnout se s FAČR, aby na místě stadionu Evžena Rošického mohla postavit za své peníze – tři až čtyři miliardy – moderní stánek. Ten by jí patřil, hrála by na něm své zápasy, ale dělila by se o něj s národním týmem. „Z našeho pohledu je to win-win situace. Český fotbal by dostal národní stadion, na němž by se teoreticky dala hrát i finále Evropské ligy nebo Konferenční ligy. A Sparta by měla nový moderní stadion,“ říká František Čupr, ředitel Sparty.

Jak vznikla nabídka ze strany Sparty směrem k fotbalové asociaci?

„Je to kombinace více věcí. Náš stadion na Letné neumožňuje, abychom na něm významným způsobem zlepšili infrastrukturu. Také máme na Strahově tréninkové centrum. A zároveň tady dlouho byla poptávka po národním fotbalovém stadionu, která však nikdy nebyla přijata. Ať už ze státních, či fotbalových struktur. Vložili jsme se do toho tedy my jako Sparta s tím, že bychom na Strahově postavili nový stadion pro třicet a více tisíc diváků. Otázka kapacity by ještě byla v jednání. Tuto nabídku jsme zaslali starému a následně i novému vedení fotbalové asociace.“

O co jde ve věci úvěru? - Fotbalová asociace (FAČR) měla historické závazky vůči České unii sportu a Českému atletickému svazu ve věci strahovských pozemků, především stadionu Evžena Rošického. Do konce září musela uhradit částku 169 milionů korun (30 milionů už dřív uložila do depozitu), jinak by za každý měsíc prodlení musela platit 2,5 milionů atletickému svazu. - FAČR obdržela nabídky na půjčku oněch 169 milionů od čtyř subjektů: J&T Banky, Spider Invest ve spojení s Fio bankou (nově už patrně pouze Fio banka), AC Sparta Praha, SK Slavia Praha. Ve čtvrtek výkonný výbor rozhodl, že částku uhradí ze svých zdrojů a k půjčce – které se nevyhne – se vrátí. To umožní přihlásit se i novým zájemcům, hovoří se třeba o České spořitelně. - Petr Fousek, předseda asociace, zároveň naznačil, že FAČR půjde bankovní cestou. Což v podstatě ve věci půjčky vyřazuje ze hry Spartu i Slavii. - Spekuluje se, že koncovým vlastníkem Spider Investu je kontroverzní Tomáš Pitr.

Jaké jsou parametry té nabídky?

„Fotbalová asociace má pozemky, na nichž stojí stadion Evžena Rošického. Ten je ve velice špatném stavu. Asociace by nám poskytla pozemky s právem výstavby pouze fotbalového stadionu. Sparta by se zavázala k tomu, že zde postaví národní fotbalový stadion s minimální kapacitou třicet tisíc diváků. Hrála by na něm své domácí zápasy a asociace by měla povinnost hrát na něm reprezentační utkání. Příjmy z ticketingu a případně z dalších služeb by šly ve prospěch Sparty, která by však platila pravidelný roční nájem. Jeho výše by ještě byla předmětem diskuze. Z našeho pohledu to je win-win situace. Český fotbal by dostal národní stadion, na němž by se teoreticky dala hrát i finále Evropské ligy nebo Konferenční ligy. A Sparta by měla nový moderní stadion. Přijde nám to jako atraktivní nabídka.“

Jakou investici představuje výstavba takového stadionu?

„Přibližně tři až čtyři miliardy korun. Rozhodně to není návratná investice. Nedokážu si představit, že by se komukoli, kdo by chtěl postavit takový stadion, mohla vrátit.“

Bývaly různé modely toho, jak by mohl nový stadion vypadat. Máte vy vypracovanou nějakou vizualizaci?

„Co se týče infrastruktury, toho, co by tam mělo být, tak ano. Ale vizualizaci celého stadionu nikoli, tak daleko nejsme. Nedává smysl, abychom si vytvářeli vlastní představy bez asociace, jednalo by se o partnerský projekt.“

Jaká je reakce FAČR?

„Byl jsem překvapen, že reakce byla vlažná. Protože pokud by za mnou někdo přišel s takovou nabídkou, asi bych měl velkou radost. Ale to se nestalo. Já doufám, že jednání bude pokračovat, stále mi to přijde jako smysluplný projekt.“

Sparta se angažovala i v nabídce úvěru pro fotbalovou asociaci. Ta potřebovala do konce září uhradit 169 milionů korun coby závazek České unii sportu a Českému atletickému svazu. Proč?

„Toto financování jsme nabídli, protože se objevila tato otázka vyplacení historických závazků. V žádném případě to ovšem nebylo míněno tak, že my vám půjčíme peníze a vy nám umožníte postavit stadion. Dali jsme na rok a čtvrt nabídku levného financování, a co víme, byla to nabídka s nejnižším úrokem. S tím, že během tohoto roku a čtvrt bychom se bavili o tom, zda najdeme společnou řeč na výstavbě. FAČR se však rozhodla závazky uhradit z vlastních zdrojů. Nevím, jak se věc bude dál vyvíjet.“

Z komuniké asociace vyplývá, že půjde cestou půjčky od banky. Vidíte to stejně?

„Ano, a toto je věc, která by nám vůbec nevadila. V zásadě bychom to naopak přivítali. Upřímně jsme se zděsili, že se mezi kandidáty objevila také nabídka od společnosti s ručením omezeným. Říkali jsme asociaci, že úplně nejlepší řešení je zajistit si bankovní financování. Banky si totiž nemohou dovolit žádné nestandardní kroky. To samo o sobě nezakládá konec diskuse o dalším využití Rošičáku. S tím souvisí, že ze záměru Prahy 6 a magistrátu jednoznačně vyplývá, že budou vyžadovat zachování funkce sportu.“

Onou společností s ručením omezeným je Spider Invest. Spekuluje se, že jejím faktickým vlastníkem je Tomáš Pitr. Máte stejné informace?

„Nemohu potvrdit, kdo za tím stojí. K tomu se nechci vyjadřovat. Co je dohledatelné, je to společnosti se základním jměním dvě stě tisíc korun, bez aktivit. Je zvláštní, že by dávala návrh na financování, že by tam nebyl žádný jiný úmysl. Já věřím, že k tomu fotbaloví funkcionáři budou přistupovat odpovědně. Ta bankovní cesta je určitý důkaz té odpovědnosti.“

Na pražském Strahově jsou dva velké stadiony - na větším má tréninkové centrum Sparta, menší slouží mimo jiné jako tréninkové zázemí pro českou fotbalovou reprezentaci







Nabídku na půjčku na pokrytí historických závazků zaslala také Slavia. Překvapila vás?

„Upřímně? Překvapila. Nevím a neumím si představit, jaké by mohla mít Slavia úmysly. A jaký důvodem by šla do toho financování.“

Je to ve stylu: Když Sparta, tak my taky?

„Ano, já si to tak také myslím. Víte, že se bavíme o 170 milionech. Nabídnout takovou částku s velice nízkým úrokem – samo o sobě, proč bychom to dělali jakožto subjekt, který v tom nevidí potenciál nějakého rozvoje. To vůbec nechápu, protože Slavia má svůj stadion, nemusí hledat jinou alternativu.“

Říká se a nemusí to tak být, že Slavia nabízela spolufinancování půjčky napůl se Spartou. Víte o tom něco?

„Já nabídku Slavie neviděl. My máme dostatek prostředků, abychom to dokázali financovat sami. Nevidím důvod, proč bychom se dělili. Mně jde v první řadě o to, aby si FAČR vyřešila své financování a nedopustila se chybného kroku.“

Pokud nevyjde Strahov, budeme hledat jinde

Říkáte, že půjčka Sparty byla nejvýhodnější. Domníváte se, že FAČR ji odmítla z obavy, aby nebyla spojovaná se Spartou?

„Nevím, nebyl jsem na výkonném výboru. Nevím, jak to běželo. Umím si představit, že tam mohou být určité obavy, že by byli spojeni s jedním klubem. Je možné, že z tohoto důvodu jim to nevyhovuje. Pokud se dohodnou na bankovním financování, byť nemusí být úrokově tak výhodné, ale může být významně delší, než to, co jsme nabízeli my, tak je to v principu naprosto v pořádku.“

Předvolebním tématem bylo, zda Sparta podporuje Karla Poborského proto, že jí v případě vítězství přislíbil vstřícnost v řešení Strahova. Bylo to tak?

„Nebylo, je to čirá spekulace. S Karlem jsme se potkali jednou, dvakrát, a bavili jsme se o fotbalových vizích, o tom, co by chtěl dělat. Nám přišlo zajímavé, aby na Strahově zůstala kontinuita informací, nikoli tedy toho, co se dělo. Karel měl chuť s námi pracovat, fotbalového stadionu jsem se dotkl asi ve třech větách. Řekl jsem mu, že jsme dávali na asociaci svůj záměr, že bychom chtěli Strahov využít. On mi řekl, že pokud bude zvolen, můžeme se o tom bavit. Není to tak, že bychom byli na čemkoli domluveni. Jednali jsme ve velice teoretické rovině. Když jsem se potkal s Petrem Fouskem, řekl jsem mu totéž.“

Bude snahou Sparty nadále přesvědčit vedení asociace, aby přijala její nabídku na výstavbu stadionu?

„Jednoznačně toto máme v plánu. Nabídka platí, jsme schopní ji aktualizovat. Dokud někdo neřekne jednoznačné Ne, máme zájem v těchto diskusích pokračovat. Vedeme rozhovory s Prahou 6 nebo magistrátem, ti by taky chtěli pokračovat. Praha 6 má zájem diskutovat i s asociací.“

Myslíte, že asociace může zamýšlet, že půjde jinou cestou?

„Kterou?“

Že by nechtěla stavět na pozemku stadion, ale jiná sportoviště.

„Tak super, zatleskal bych. A my bychom šli také jinou cestou. Pro nás kouzlo Strahova – kromě propojení s tréninkovým centrem – spočívá v tom, že nový stadion je v územním plánu. Pokud bychom šli kamkoli jinam, museli bychom projít celý zdlouhavý proces. Získat stavební povolení, případnou změnu plánu, výjimku... Tady bychom se k tomu dokázali dostat poměrně rychle. Neznám v Praze lepší místo, kde by mohl stadion vyrůst. Mně upřímně vadí, že se spekuluje o zájmech Sparty. Naše nabídka je transparentní. Je atraktivní pro všechny zúčastněné, pro celou fotbalovou komunitu v rámci celé republiky. Mělo by zaznít veřejně, že jsme připraveni ji realizovat.“

Pokud by k tomu došlo, co bude s Letnou? Máte představu?

„Nemáme. My jsme vůbec nepřemýšleli, co bude se stávajícím letenským stadionem. My jenom víme, že rozvoj letenského stadionu je velice problematický. Už několikrát jsem si stěžoval, že nemáme a necítíme podporu Prahy 7, abychom stadion rozvíjeli, opravovali, rekonstruovali, abychom déle zůstávali. Z toho důvodu hledáme alternativy. Toto je věc, nad kterou stále přemýšlíme. Jsme schopni fungovat na Letné, opravovat, zlepšovat, ale nikdy z toho nebude moderní nový stadion, což je naše velké přání. Pokud nevyjde Rošičák, budeme hledat jinou alternativu.“