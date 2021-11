Rekordman Petržela: Vlček ještě nepsal. Láká ho pětistovka?

Nejdříve však prosím k zápasu. Jaký byl?

„Těžký. Sice se nám ho podařilo otočit, ale v závěru jsme se nechali zbytečně zatlačit a Karviná vyrovnala. Nakonec asi zasloužená remíza.“

Šancí jste měli spoustu, ale po brance na 2:1 jste úplně vyklidili pole...

„Jim se z jediné šance za první poločas podařilo dát hezký gól, byli jsme rádi za vyrovnání. Dali jsme na 2:1, ale místo abychom byli na míči, hlídali to a nepouštěli Karvinou do šancí, jsme zalezli a čekali na inkasovaný gól. A ten přišel. Asi přišlo nějaké uspokojení, soupeře jsme nedorazili, ale nechali ho nadechnout.“

Přitom jste mohli čekat, že Karviná bude kvůli prodělané nemoci fyzicky odpadat, ne?

„Trochu jsme se o tom bavili. Ne že bychom na to spoléhali, ale čekali jsme, že druhý poločas bude vyhovovat spíše nám. Pak se nám podařilo dát gól, mělo nám to hrát do karet, ale z nepochopitelného důvodu jsme nechali hrát Karvinou. To byla velká chyba.“

Těší aspoň vyrovnaný rekord – 436 startů v samostatné české lize?

„Zatím si to asi neuvědomuju. Číslo je to pěkné, jsem rád, že jsem to dokázal. Vyhýbala se mi zranění, v kariéře jsem neměl žádný větší problém. Z tohoto pohledu si říkám, že je perfektní toho docílit.“

Podle kouče Martina Svědíka jich můžete přidat ještě daleko víc, nejen v této sezoně.

„Je to daleko. Záleží na zdraví, člověk už má pokročilý věk, je ke všemu náchylnější. Každý zápas navíc teď už bude plus.“

Pětistovka neláká?

„Je možné, že mě to začne lákat, protože mi to každý předhazuje. (úsměv) Bylo by to hezké, ale je strašně těžké držet se s mladými. Přicházejí noví hráči, je tu velká konkurence a hodně překážek.“

Reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý odehrál celkem 465 utkání, aspoň tohle by mohla být průběžná laťka.

„Vím, že pan trenér Šilhavý tohle drží. Taky by to bylo fajn. Ale aby to všechno klaplo, musí se toho hodně sejít.“

Třeba nová smlouva.

„Mám do léta, pak uvidíme. Počkám na vedení, až začnou s vyjednáváním. Oni musí napřed projevit zájem. Já asi prosit o smlouvu nebudu...“ (úsměv)

Teď máte výbornou vyjednávací pozici: odcházel jste ze hřiště za stavu 2:1 pro Slovácko.

„To určitě nebylo mnou, střídal mě Navrc (Jan Navrátil), který je úplně stejný hráč jak já. Navíc má perfektní fyzický fond. Dokáže toho hodně odběhat. Mnou to nebylo. Vždycky záleží na trenérovi, jak zváží střídání a jak to nakonec vyjde.“

Nemrzelo vás, že jste nevydržel až do konce?

„Od toho tam je trenér, ten dělá sestavu a střídání. To neovlivním. Asi můj výkon nebyl takový, abych tam zůstal. Ale nebyl jsem nijak fyzicky vyčerpaný, že bych si řekl o střídání.“

Stanislav Vlček, jehož jste 436 duely vyrovnal, vám ještě nepsal?

„Nepsal. Možná ani nebude, protože se slávisty nemáme moc dobré vztahy. Asi to ani neproběhne.“

Teď to myslíte jako Plzeňák?

„Tak nějak... Teď je to obzvlášť vyhecované.“ (směje se)

Ve Viktorce jste strávil nejlepší období, že?

„Určitě, strávil jsem tam krásných jedenáct let. Prožil jsem tam všechno možné, zahrál si evropské poháry, vyhrál trofeje. Rozhodně nejlepší angažmá.“

K trofeji teď máte celkem blízko i se Slováckem.

„Rozehrané to máme parádně, ale furt musíme být ve střehu. Nesmíme polevit a uspokojit se. Myslím, že zrovna se soupeři, jako je Karviná, bychom neměli ztrácet. V konečné tabulce nás to může mrzet.“