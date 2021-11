INSIDER: Karty Plzně? I kvůli aroganci, říká Ulich. Co Krmenčík a ofsajdy?

Je to malý fotbalový převrat. S Plzní se převrhl trůn pro krále FORTUNA:LIGY, zpátky už si ho postavila pražská Slavia. Západočeský rival je teď o schod níž. Překonal tým Jindřicha Trpišovského i výhrou 5:0 nad Pardubicemi nejtěžší období? Vrací se poměry zpět k nadvládě mistra posledních tří let? Vyměnil si v této sezoně s Viktorií natrvalo? „Přál bych si to, ale nemyslím si, že to tak bude. Slavia je furt ospalá, nejde z ní ještě taková energie,“ míní navzdory kanonádě bývalý výtečný záložník červenobílých Ivo Ulich, host dalšího dílu videopořadu Ligový insider.