Hity podzimu: Ewerton má prsty ve všem, silák Bassey i přesný Čvančara

xG, nejspíš jste se s tím už setkali, metrika vypočítávající kvalitu šancí. Tohle trio na ní maká, co mu síly stačí. Každý přitom trochu jinak, každopádně Ewerton, Fortune Bassey i Tomáš Čvančara zvedají sílu i efektivitu ofenzivy průměrných nebo nadprůměrných českých mužstev až někam k metě „nebezpečná“. Rozebrali jsme jejich přínos pro své týmy.

Ewerton: zrozen pro grande finále

Stačilo, aby v Pardubicích řekli: „Kupujeme tě natrvalo.“ A bylo by vymalováno. Ewerton by jim už neutekl. Jenže takovou příležitost měli Východočeši vlastně jen v zimě v půlce minulé sezony, kdy ještě brazilská hvězda tolik nezářila.

Prostě se nenabízelo ho vykoupit, v základní sestavě se na podzim objevil poprvé až v prosinci. Bylo pochopitelné, že se v té době klub rozhodl investovat, a tím pádem udržet záložníka Emila Tischlera a obránce Michala Surzyna a Filipa Čiháka. Na nic jiného už pak ale pravděpodobně nezbylo...

Na jaře se ovšem tak rozsvítila, že si kouč Mladé Boleslavi Karel Jarolím plivl do dlaní a promnul si je na znamení, že jeho tým v létě posílí špílmachr „za nula“. Jen se prostě vrátí z pardubického hostování.

A dosud patří Ewerton bez nadsázky k tomu nejlepšímu, co liga má. V čem? Nebude ani příliš přehnané tvrdit, že vlastně úplně ve všem.

Brazilec se přímo podílí na stavbě útoků, na předfinální fázi a na tvorbě té finální.

A ještě ke všemu bývá často i posledním článkem akce, který to bez pardonu bouchne do brány. A jde se slavit. Nejčastěji chodí do driblinků, tedy do obcházení soupeře, taky vyprodukoval sedmnáct přihrávek do gólových šancí, což je čtvrtý nejvyšší počet v lize.

A bonbónek: pět gólů, pět asistencí, druhá nejlepší produkce v soutěži, sparťan Adam Hložek je na tom stejně, lepší je jen letenský kolega Jakub Pešek. Ewerton nejlépe vystihuje význam hráče pro tým z hlediska ofenzivy, vytváření šancí. Kumulování metriky xG...

Bassey: silák do vápna i do tahu

Trochu jiný typ, ale i tady bychom objevili momenty vedoucí ke zlepšování šancí svého mužstva. Českobudějovický Fortune Bassey je tahový útočník, silák, který bránu soupeře zatíží průměrně za zápas více než šesti ranami.

Do střeleckých pozic se dostává pomocí náběhů nebo driblinku přes obránce jako v případě zásahu proti Baníku Ostrava při domácí prohře 1:3. „Je rychlý, soubojový, silný ve hře hlavou. Dělal nám velké problémy. Je to super útočník, je před ním velká budoucnost,“ rozplýval se nad ním zase brankář Viktorie Plzeň Jindřich Staněk, když ho Bassey překonal střelou v pádu. Byť to na body ve Štruncových sadech nakonec nestačilo.

Č. Budějovice - Boleslav: Bassey bleskurychle zblízka srovnává na 1:1

Sice nemá takové zapojení do výstavby akcí jako Ewerton, ale je schopný vyvézt míč z hlubší pozice před bránu soupeře díky své síle a stabilitě. „Kdyby proměnil všechny svoje šance, asi bychom ho tu za chvíli už neměli,“ vyjádřil se kouč Dynama David Horejš po remíze v Olomouci 3:3, kde Bassey skóroval a u další branky asistoval.

Podle zákulisních informací je to útočník, kterého sledují české top kluby. V blízké budoucnosti třeba může řešit Plzeň odchod Jeana-Davida Beauguela... A tenhle sebevědomý střelec-tank se přímo nabízí.

Čvančara: 50 % přesnost, 50 % gól

Třetí podzimní hit do party, zase trochu odlišný v herním pojetí. Teď jsme se dostali až do přímé blízkosti soupeřovy brány. A k téměř absolutní efektivitě. To je zrychlený profil Tomáše Čvančary, útočníka Jablonce.

Jeho výsostnou doménou je přesnost, s jakou má vypiplané zakončení. To znamená, že pozice, do kterých se pomocí spoluhráčů dostává, dokáže velmi efektivně využívat. A tím metriku xG leckdy staví na hlavu.

Sparta - Jablonec: Čvančara přilétl do malého vápna na Krobův centr, 1:1!

Téměř padesát procent jeho střel jde na bránu, to je celkem vysoce vyladěné míření. A z těch devíti střel na bránu dal čtyři ligové góly. Jak bylo řečeno výše – efektivita.

Prošel mládeží Sparty i Slavie, která ho v jeho sedmnácti letech pouštěla na přestup do Jablonce, kde působí doteď. Ale kde až teprve teď výkonnostně rozkvétá. Do této doby měl jen jednu výraznější sezonu, ovšem ve druhé lize na Vyšehradě, kde se trefil třináctkrát.

I proto by ho Slavia v zimě případně ráda přivítala zpátky. Tedy jestli k tomu budou okolnosti příznivé. Čvančara má i zahraniční možnosti, „sešívaní“ zatím preferují spíš přestup devatenáctiletého útočníka Mladé Boleslavi Daniela Fily.