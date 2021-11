Šlágr Plzně v Ostravě: Stoper Chorý, eso Baníku i nepřesní sudí

Byl to zápas jako řemen. Plzeň sice po půli vedla na hřišti opařeného Baníku o dva góly, jenže po přestávce do toho domácí šlápli a na červenomodrý autobus dvakrát vyzráli díky náhradníkovi Jiřímu Klímovi. Úroveň dramatického utkání nicméně poznamenaly také některé rozpačité verdikty sudího Jana Petříka a VAR Jany Adámkové. O čem všem se po remíze 2:2 mluvilo?

Ideální žolík Klíma

Přišel v létě v rámci mladoboleslavského balíčku společně se záložníkem Lukášem Budínským za nemalý peníz, ale potenciál v Baníku dosud nerozvinul. I kvůli zdravotním problémům. Teď by nicméně mohl přijít čas Jiřího Klímy. Dva góly do plzeňské sítě a celkový přínos pro tým během závěrečné půlhodiny, kterou na place strávil jako žolík, to naznačily. Ostravští čekají čtyři zápasy na ligovou výhru, je na čase něco změnit a dostat do hry střídající plejery z duelu s Viktorií. Ideálně už ve středu v dohrávce v Karviné. Typologie utkání a aktuální rozpoložení útočníků FCB nahrává tomu, že by Klíma ve válce proti kouči Bohumilu Páníkovi mohl nastoupit ve dvojici s Ladislavem Almásim. Netřeba čekat na střídání, šanci si zaslouží od první minuty. A žolíkem do unavené obrany naopak tentokrát může být například Nemanja Kuzmanovič.