Midtjylland v EL zdolal Celtic. Příští soupeř Viktorie vyhrál, Horníček dostal 4 góly
Fotbalisté Freiburgu ve 4. kole Evropské ligy zvítězili v Nice 3:1 a v polovině skupinové fáze jim patří druhé místo. Příští soupeř Viktorie Plzeň sice inkasoval jako první, ale rychle vývoj otočil a má na kontě už deset bodů. Dánský Midtjylland zdolal Celtic Glasgow také 3:1 a je jako jediný se stoprocentní bilancí v čele tabulky. Brankář Bragy Lukáš Horníček po třech čistých kontech v Evropské lize v řadě dostal od Genku doma čtyři branky při prohře 3:4.
Freiburg se v bundeslize po pěti kolech bez vítězství propadl do spodní poloviny tabulky, ale na evropské scéně je dál neporažený. Přitom v Nice španělský útočník Omoruyi povedenou střelou dal divákům naději, že nula na bodovém kontě jejich týmu zmizí. Ale už za čtyři minuty srovnal dvacetiletý Švýcar Manzambi svým prvním gólem v sezoně. A do přestávky stihli hosté ještě další dva, když Ital Grifo proměnil penaltu a obrat dovršil Scherhant.
Midtjylland prošel do hlavní soutěže přes tři předkola a spolu s nimi už vybojoval celkem devět výher v řadě. Brankář Celticu Schmeichel nebude na návrat do své vlasti rád vzpomínat. Během prvního poločasu lovil míč třikrát ze sítě. Japonec Hatete z penalty jen zmírnil debakl a staronový trenér Celticu Martin O'Neill, který se na konci října vrátil na lavičku skotského mistra po 20 letech, zatím mužstvo neoživil. Domácím chyběl zraněný český obránce Adam Gabriel, který nehraje už od konce září.
Braga v součtu s předkoly vyhrála osm zápasů v Evropské lize v řadě, ale doma s Genkem vyšla naprázdno. Horníček další vychytanou nulu na své konto nepřidal, z osmi střel na branku skončily čtyři v jeho síti. V nastavení prvního poločasu ho překonal Heymans, hned po změně stran také Nigerijec Sor, bývalý hráč Slavie a Baníku, a hosté pak přidali ještě další dva góly.
Olympique Lyon byl zařazen přímo do skupinové fáze a po třech výhrách bez inkasovaného gólu tvrdě narazil na hřišti Betisu Sevilla. Po rohovém kopu se zblízka trefil Maročan Ezalzúlí, pak Brazilec Antony zaběhl za obranu a obloučkem přehodil brankáře. Z českého tandemu byl od začátku na hřišti jen Adam Karabec. Pavel Šulc přišel v 65. minutě, ale prohru na hřišti finalisty minulého ročníku Konferenční ligy neodvrátil.
Filip Kaloč hrál v záloze bulharského Ludogorce při prohře na hřišti Ferencvárose 1:3. Přispěl k ní gólem i Brazilec Cadu, který zamířil v létě do Budapešti z Plzně. Martin Vitík byl jen na lavičce při bezbrankové remíze Boloni s Brannem Bergen. Italský tým přišel už ve 23. minutě o vyloučeného řeckého obránce Lykojannise a v deseti norskou obranu nezlomil.
Zima se dostal do akce po vyloučení
Do hry nezasáhl ani brankář Jiří Pavlenka při výhře PAOK Soluň nad Young Boys Bern 4:0. V týmu hostí, kteří se bránili už od 6. minuty v deseti, si Dominik Pech zahrál necelou půlhodinu.
AS Řím si po domácí prohře s Plzní spravil chuť a zdolal Glasgow Rangers na jejich půdě 2:0. Skotský tým počínaje srpnovou odvetou v Plzni v třetím předkole Ligy mistrů prohrál sedmý zápas na evropské scéně v řadě. To se mu ještě nikdy nestalo a v tabulce je bez bodu poslední.
Aston Villa jako největší favorit sázkových kanceláří na zisk druhé klubové trofeje porazila Maccabi Tel Aviv 2:0 zásluhou nizozemského dua Maatsen - Malen. Ale sklidila kritiku od UEFA i od britského premiéra Keira Starmera za to, znemožnila účast příznivcům izraelského klubu kvůli obavám o jejich bezpečnost.
V Basileji se poprvé v této sezoně v Evropské lize postavil mezi tyče Lukáš Zima. Brankářská jednička rumunského FCSB Tarnovanu totiž zahrál už ve 12. minutě před šestnáctkou rukou a dostal červenou kartu. Basilej, která na konci ledna přivítá Plzeň v posledním kole ligové části, početní převahu využila k výhře 3:1.
Českého gólmana dvakrát překonal Shaqiri, poprvé z penalty, podruhé do prázdné branky, když Zima nedosáhl na míč, který se odrazil od tyče. Třetí gól pak čtyřiatřicetiletý švýcarský útočník připravil pro Maročana Saláha.
Třetí výhru v řadě vybojovala Celta Vigo. V Záhřebu, který dosud neprohrál, dal dva góly během prvního poločasu Durán a o hattrick ho připravil jen domácí Dominguez. Obránce, který v létě přišel z béčka Barcelony, nechtěně pomohl svým krajanům, když si před nabíhajícím Duránem srazil míč do vlastní branky.
Evropská liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Midtjylland
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|2
Freiburg
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|3
Ferencváros
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Celta Vigo
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|5
Braga
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|6
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|6:2
|9
|7
Lyon
|4
|3
|0
|1
|5:2
|9
|8
Plzeň
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|9
Real Betis
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|10
PAOK
|4
|2
|1
|1
|9:6
|7
|11
Brann
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|13
Genk
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|14
FC Porto
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|15
Fenerbahce
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|16
Panathinaikos
|4
|2
|0
|2
|7:6
|6
|17
Basilej
|4
|2
|0
|2
|6:5
|6
|18
AS Řím
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|19
Lille
|4
|2
|0
|2
|6:6
|6
|20
Stuttgart
|4
|2
|0
|2
|4:4
|6
|21
GA Eagles
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|22
Young Boys
|4
|2
|0
|2
|6:10
|6
|23
Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|6:5
|5
|24
Boloňa
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|25
CZ Bělehrad
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|25
Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|27
Celtic
|4
|1
|1
|2
|4:7
|4
|28
Salcburk
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|29
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|30
Ludogorets
|4
|1
|0
|3
|5:9
|3
|31
FCSB
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|32
Utrecht
|4
|0
|1
|3
|1:5
|1
|33
Malmö
|4
|0
|1
|3
|2:7
|1
|34
M. Tel-Aviv
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|35
Nice
|4
|0
|0
|4
|4:9
|0
|36
Rangers
|4
|0
|0
|4
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off