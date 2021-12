Bolkův úlet: otočil se, sjel parťáky... a dostal gól! Páník se bude ptát

Tohle se jen tak nevidí ani na úrovni výkonnostního fotbalu. Natož v první lize. V sobotu odpoledne se to v Karviné přesto stalo. Petra Bolka bude situace z 60. minuty asi ještě dlouho budit ze spaní.

Domácí odvrátili rohový kop, míč ale do šestnáctky pohotově vrátil Tomáš Wiesner. Jeho nákop si našel Adam Hložek a špičkou ho posunul napříč pokutovým územím. Bolek mohl zasáhnout, místo toho se ale naprosto nepochopitelně otočil na druhou stranu a začal plísnit spoluhráče. Co na tom, že akce nadále běžela...

SESTŘIH: Karviná - Sparta 1:2. Letenské nastartovala Bolkova šílená minela

Střídající Matěj Pulkrab už pak měl hodně snadnou práci, zakončoval totiž do zcela odkryté branky. Karvinský gólman to sledoval pouze jako divák.

„Měl hlavu otočenou úplně od míče, nesledoval ho, něco tam říkal hráčům. Jestli o Pulkrabovi nevěděl a myslel si, že míč jde do autu... Nevím, proč by to jinak takhle řešil,“ prohodil zklamaně domácí trenér Bohumil Páník.

Bezprostředně po utkání ale Bolka drtivé kritice podrobit nechtěl. Na zkušeném kouči bylo jasně patrné, že pečlivě váží každé slovo, které v kontextu možná rozhodujícího momentu zápasu vyřkne.

„Nechodím za hráči hned po utkání, jsou to horké hlavy. Jenom si plácneme rukama, víc to nerozebírám. Nechám si odstup, pak to v klidu zhodnotím. Musím se ho hlavně zeptat, proč to takhle řešil,“ uvedl smířlivě.