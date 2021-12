Milion pro Berbra za titul? Tvrdík to odmítá, Nezmar ve spisech uráží hráče

Vazby mezi fotbalovou Slavií a Romanem Berbrem byly možná silnější, než se dosud veřejně vědělo. Vyplývá to alespoň z části policejního spisu, který publikoval web efotbal.cz . Z korupce a defraudace obviněný bafuňář měl být v aktivním kontaktu s bývalým sportovním ředitelem Janem Nezmarem, setkávat se měl i s bossem Jaroslavem Tvrdíkem. Ve hře pak mohl být podle policie milionový „bonus“ pro Náčelníka za titul v roce 2019. Ve spisu se objevuje i Nezmarova ostrá kritika Jaroslava Tvrdíka: „Je to idiot, který ničí Slavii,“ měl říct dalšímu obviněnému Romanu Rogozovi. A komu Berbr Nezmara doporučoval po odchodu ze Slavie? A kdo bývalému sportovnímu řediteli Slavie ležel v žaludku?

Před rokem Jan Nezmar v rozhovoru pro Seznam Zprávy poprvé připustil, že během své funkcionářské kariéry jel občas na oranžovou. A tudíž že se nechce ucházet před volbami o žádnou pozici v českém fotbale. Podle policejních spisů, které zveřejnil web efotbal.cz, to však vypadá, že mohl jezdit ne na oranžovou, ale na červenou.

Sportovní ředitel Slavie totiž nejspíš byl během svého angažmá v Edenu (2017-2020) v čilém nestandardním kontaktu nejen s Romanem Berbrem , ale i dalším obviněným v korupční fotbalové kauze Romanem Rogozem.

Podle zveřejněných spisů v tomto ohledu policie dokonce pracovala s informací, že za zisk titulu v roce 2019 měl klub z Vršovic tehdejšímu místopředsedovi FAČR vyplatit něco jako hodně nestandardní "bonus".

„Předchozí den 19. května 2019 vyhrál tým SK Slavia Praha titul v první lize. Policejní orgán disponoval s poznatkem, že za výhru v lize má mít Roman (Berbr) od funkcionářů SK Slavia Praha slíbený milionový úplatek,“ zveřejnil efotbal.cz citaci ze spisu s tím, že podle vyšetřovatele se den po zisku titulu trojice Tvrdík , Nezmar, Berbr osobně sešla.

To, že mohlo jít o odměnu za „podporu“ ze strany rozhodčích jsou už jen spekulace, kterým však nahrávají další okolnosti celého případu. Ten totiž ukázal totální podřízenost tehdejší komise rozhodčích i jednotlivých sudích právě Romanu Berbrovi. Ze zveřejněné části spisu nicméně jakkoliv nevyplývá, nakolik se policie touto linkou dál zabývala a jestli k něčemu konkrétnímu dospěla.

Tvrdík: Neusilovali jsme o ovlivnění sudích

Jaroslav Tvrdík pak pro Seznam Zprávy odmítl, že by Slavia kohokoli uplácela. Podle něj se klub z Edenu snažil naopak o změnu poměrů v českém fotbale.

„Od prosince 2017, když jsme s naším názorem zůstali i na (volební) valné hromadě v profesionálním fotbalu téměř osamoceni, jsme akceptovali legitimitu volby vedení FAČR a udržovali s ním nezbytné profesní kontakty ve služebních věcech,“ tvrdí nyní první muž Slavie s tím, že se klub nikdy nedopustil ničeho nezákonného. „Neusilovali jsme o ovlivnění rozhodčích v rozporu s pravidly fair play a nikomu jsme neposkytli jakékoliv finanční plnění v této souvislosti,“ dodává.

Toto tvrzení je jedna věc, na druhou stranu Tvrdíkova změna dikce ve vztahu k Berbrovi byla tehdy jasně patrná. A urovnáním vztahů se tehdy v rozhovoru pro deník Sport pochlubil i samotný plzeňský bafuňář. Navíc zveřejněná komunikace mezi Berbrem a tehdejším druhým mužem Slavie Janem Nezmarem vypadá prapodivně. A týká se třeba i zápasů sešívaných v předkolech Ligy mistrů v Kluži v srpnu 2019.

„Čau, hele musíte se zítra na hřišti dostat k Cakirovi (turecký sudí – pozn. red.), jo. Budeš ho pozdravovat, nebo někdo, jo, přesně od Dáši, a musíte mu říct, že je váš anděl strážný, jako Slavie,“ toto Berbr doporučoval Nezmarovi před utkáním. „Dobře, dobrý,“ děkuje pak slávistický funkcionář. Zápas nakonec Slavia 1:0 vyhrála, když Ondřej Kolář chytl pokutový kop.

Před odvetou pak podle spisů Berbr přímo kontaktoval svou manželku Dagmar Damkovou , členku komise rozhodčích UEFA. „Se tam za nima zastavíš, on tam na nás bude čekat Nezmar. Kdo je tam delegát,“ ptá se jí Berbr. „Polák, ale toho znám taky, ten je takovej normální, ten je dobrej,“ odpovídá mu. „Ho proklepneme,“ končí hovor Berbr a Damková dodává: „To jo. Klasika.“

Slavia pak zápas vyhrála opět 1:0 a postoupila do základní skupiny Ligy mistrů.

Tvrdík idiot a Berbrova přímluva za Nezmara u Šádka

V jiné části policejního spisu pak Nezmar v červenci 2019 ostře kritizuje svého šéfa. „Nezmar nadává na Jaroslava Tvrdíka, že to je idiot, který ničí celou Slavii a dostává ji do problémů svým chováním, jednáním a psaním na Twitter. Vyzrazováním interních informací z klubu svým dětem, které je pak zveřejňují,“ píše se v části dokumentu, který zveřejnil web fotbal.cz.

Tehdejší sportovní ředitel Slavie také nevybíravě mluví o některých zahraničních posilách klubu. „Dále hovoří o hráčích Delim a Ngadeuovi, že to jsou černí zmr.i. Protože Deli ze Slavie v létě potají utekl a Ngadeu se chystá udělat to samé. Jan Nezmar nadává i na hráče Hušbauera , Zmrhala a spol., že to jsou zm.di, kteří rozkládají kabinu.“

Zajímavější je ale možná jiná poznámka z doby, kdy se slávistická cesta Jana Nezmara dostala do finále. Berbr v den, kdy Nezmar v klubu skončil (31. sprna 2020), volá plzeňskému bossovi Adolfu Šádkovi a přemlouvá ho, ať si ho vezme do klubu.

„Já bejt tebou, tak se ho nevzdávám,“ radí Berbr. „Teď bych ho vynechal, ale mezi zápasama reprezentačníma bych mu cinkl a sjednal si s ním kafe.“ Šádek neodporuje: „Oukej, udělám.“ Obviněný místopředseda FAČR pak pokračoval ve vysvětlování: „Hele, Liberec to není - já mu říkám. Hele, Áda by tě určitě vzal. A máš to rád, z fotbalu nechceš odejít. Slavie už není, do Sparty nemůžeš, Liberec nechceš, ty vole, tak jako, je to o určitej jako pravomoci.“

Nezmar se nicméně nikdy do Plzně nedostal, místo toho odešel pracovat do Polska, poté ho zaměstnala poradenská společnost Deloitte.