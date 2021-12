Promítačku nepřivezeš, rozkazoval Rogoz. Se sudími snídal a pil whiskey

Podle spisu, ze kterého čerpá Aktuálně.cz, se vynořují další skutečnosti týkající se Romana Rogoze. Někdejší sportovní ředitel druholigového Vyšehradu - a vedle Romana Berbra druhá klíčová osoba masivní korupční kauzy v českém fotbale – bezskrupulózně ovlivňoval rozhodčí a svým podřízeným direktivně nařizoval, co mají dělat, respektive na co „zapomenout“. Úniky z policejních dokumentů jen dokreslují krutou realitu českého fotbalu.

Ve vyšetřovacím spisu s názvem Šváb je podle informací serveru zachycen odposlech ze 4. května roku 2019 z pražského hotelu Pyramida, ve kterém často probíhaly schůzky známých firem. Mimochodem, zdejší lobby bar byl i oblíbeným jednacím prostorem bývalého předsedy komise rozhodčích Jozefa Chovance.

Roman Rogoz si zde dal dostaveníčko s trojicí rozhodčích - Ladislavem Benediktem, Tomášem Tesařem a Václavem Němcem. Z prozaického důvodu. Tihle sudí totiž za pár hodin řídili zápas ČFL mezi Vyšehradem a Brozany. Seděli u snídaně, podávaly se vajíčka a k tomu pár panáků dobré whiskey. A v rámci přátelské diskuse došlo k tomuto čtyřstrannému rozhovoru, který na základě odposlechu zdokumentovala policie.

„Kolikrát jsi byl tady u nás na Vyšehradě?“ ptá se Rogoz asistenta Tesaře. „Na umělce. Asi dvakrát nebo třikrát,“ říká dotazovaný.

„Ale co jsem já tady, tak ne?“ vyzvídá vlivný funkcionář Vyšehradu. Tesař zakroutí hlavou s tím, že to pro něj bude nová zkušenost. „Tak to ber, že to je tvoje prvně. Takže měl bys vykročit, hmmm, víš jako…“ rozšafně praví Rogoz.

„Vítězně,“ vypálí Tesař.

„Vítězně, správně. Ty vole, proč okolky. Jste ospalý nebo co?,“ podiví se. Výsledek? 7:1 pro Vyšehrad…

Ze spisů vyplývá, že takové schůzky byly téměř na denním pořádku, minimálně však před samotnými zápasy. Rogoz na nich ovlivňoval sudí, aby pomohly Vyšehradu k postupu do druhé nejvyšší soutěže. A nejen to, měl rozdávat i úplatky. Během výslechu tyhle manýry potvrdil jeden z dalších aktérů kauzy rozhodčí Tomáš Grimm. Policii řekl, že převzal úplatek ve výši třiceti tisíc korun k ovlivnění zápasu Vyšehradu s Ústí nad Orlicí (2:0). Za to, že vypovídal, požádal o status spolupracujícího obviněného.

Rogoz se neštítil ani dalších leváren, a právě v souvislosti se zmiňovaným utkáním. Večer před ním došlo ke změně dějiště. Zápas byl přesunut ze Strahova, kde je Vyšehrad doma, na trávník Xaverova v Horních Počernicích. A právě Grimm měl funkcionáři poradit lest, aby znemožnil vysílání duelu prostřednictvím serveru tvcom.cz, který třetiligové utkání pravidelně přenášel. Domácí klub má totiž za povinnost dodat potřebnou techniku včetně kamer. A bez jejich přítomnosti a kontroly diváků u obrazovek se zápasy naklánějí na „správnou stranu“ výrazně snadněji.

Takhle to na základě spisu popisuje Aktuálně.cz. „Kdyby někdo zapomněl na Strahově nějakou důležitou výbavu, je to jednoduše zdůvodnitelný. V šest večer začnou převážet věci, tak se může stát, že promítačka někde zůstala zamčená, protože se to nestihlo,“ říká Rogozovi v předvečer zápasu do telefonu Grimm.

Tehdejšímu sportovnímu řediteli Vyšehradu se plán náramně líbí a ihned celou akci realizuje. Na telefonu má správce klubu Milana Tandaru. „Milánku, ještě jednu věc. Jak ti to mám říct… Je to hrozně věcí, co musíme převážet kvůli tomu zítřejšímu zápasu. Tak si myslím, že určitě nestihneš přivézt videokameru,“ nadhazuje.

„Mám už všechno v autě,“ kontruje Tandara.

„Né, ty ji nestihneš přivézt. Ani promítače, ani tu videokameru nestihneš,“ oboří se na něj Rogoz.

„Jo, takhle, je mi to jasný. Ano, provedu, takový úkoly mám rád,“ se smíchem praví správce. I on se beze všeho podvolil rozkazu svého nadřízeného.

Šestnáctého října minulého roku, v den velkého třesku v českém fotbale, byl Roman Rogoz zatčený společně s dalšími devatenácti osobami včetně svého blízkého kamaráda a místopředsedy FAČR Romana Bebra. Téměř tři měsíce byl ve vazbě, letos v lednu byl z cely propuštěn i v důsledku špatného fyzického stavu. Nyní je stíhán na svobodě.